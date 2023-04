NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

282,02 USD -0,09% (05.04.2023)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MDO



NYSE-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (06.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Andy Barish, Analyst von Jefferies & Co, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD).Das jüngste Cardi B Famous Meal "scheint ein Erfolg zu sein", und Jefferies sehe sich durch die Famous Meals-Plattform weiterhin ermutigt. Der Analyst, der auch die wachsende digitale Dynamik des Unternehmens hervorhebe, sehe eine hohe Sichtbarkeit des Umsatzwachstums in den gleichen Filialen und "mehrere Katalysatoren, die die Aktie nach oben treiben könnten", einschließlich SG&A-Einsparungen und beschleunigtes Wachstum der Einheiten.Andy Barish, Analyst von Jefferies & Co, stuft die McDonald's-Aktie weiterhin mit "buy" ein. Das Kursziel werde von 315,00 auf 320,00 USD erhöht. (Analyse vom 06.04.2023)Börsenplätze McDonald's-Aktie:Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:259,40 EUR +0,27% (06.04.2023, 15:28)