Börsenplätze McDonald's-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

245,80 EUR +1,24% (10.02.2023, 22:26)



NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

262,42 USD +0,68% (10.02.2023, 22:00)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MDO



NYSE-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (12.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die McDonald's-Aktie (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) unter die Lupe.Burger und Pommes möge (fast) jeder. Auch heute, da gesunde Ernährung so wichtig sei wie nie zuvor, verdiene McDonald’s prächtig. Die Aktie des Fast-Food-Pioniers sei ausgerechnet im Krisenjahr 2022 auf einen Rekordstand geklettert.McDonald’s gehöre zu den Dauerläufern an der Börse. In den vergangenen 20 Jahren habe das Papier des US-Konzerns pro Jahr inklusive Dividenden 18% im Schnitt zugelegt. Der Dow Jones komme in diesem Zeitraum auf eine Performance von nur 10% jährlich.Möglich sei die McDonald’s-Outperformance durch den offensichtlich starken Suchtfaktor von Fast Food bei vielen Menschen - v.a. in den USA. Bis vor wenigen Jahren habe jeder dritte Amerikaner jeden Tag (!) Burger, Pommes oder Ähnliches gegessen.Beim Verzicht auf zwei Besuche bei McDonald’s pro Woche (à zehn Euro) hätte man nicht nur etliche Kalorien eingespart. Hätte man von dem Geld McDonald’s-Aktien gekauft, wäre ein nettes Vermögen zusammengekommen. Hätte man nämlich wöchentlich 20 Euro (d.h. 87 Euro im Monat oder 1.040 Euro im Jahr und 20.800 Euro in 20 Jahren) in die McDonald's-Aktien investiert, hätte man einen Gewinn von 578,240 Euro bei einer Rendite von 18% erzielt.Der verstärkte Einsatz von KI und Robotik sollte dafür sorgen, dass sich die Margen weiter verbessern würden. Und da McDonald’s mit seinen Produkten den Geschmack der Kunden nach wie vor treffe, werde sehr wahrscheinlich auch der Umsatz weiter anziehen.McDonald’s sei eine der Top-Langfriststorys an der Börse. Clever angelegt, sei mit wenig Einsatz ein Vermögen drin, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.02.2023)