Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze McDonald's-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

265,50 EUR -0,41% (07.12.2023, 09:08)



NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

286,86 USD +0,11% (06.12.2023)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MDO



NYSE-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (07.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die McDonald's-Aktie (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Fast-Food-Riese McDonald's habe am Mittwoch ehrgeizige Wachstumspläne und eine strategische Partnerschaft mit Google verkündet. So wolle der Konzern in den kommenden Jahren Tausende neue Restaurants eröffnen und Millionen Mitglieder für sein Treueprogramm gewinnen. Diese Schritte seien Teil der langfristigen Strategie zur Steigerung des Umsatzes.Wie der Konzern vor dem Beginn des Investorentags am heutigen Mittwoch mitgeteilt habe, solle die Zahl der Filialen im Jahr 2024 um vier Prozent wachsen. Nach 2024 plane das Unternehmen, das Filialnetz jährlich um vier bis fünf Prozent zu erweitern. Dies werde jedoch höhere Investitionen erfordern, wobei die erwarteten Kapitalausgaben für 2024 bei 2,5 Milliarden Dollar liegen sollten.In absoluten Zahlen wolle McDonald's die globale Präsenz bis Ende 2027 von aktuell rund 41.200 Filialen auf 50.000 Standorte ausbauen. Um dieses Ziel zu erreichen, plane das Unternehmen die Eröffnung von 900 Standorten in den USA, 1.900 in internationalen Märkten und etwa 7.000 in international lizenzierten Entwicklungsgebieten. In den letztgenannten Bereich falle beispielsweise China, wo mehr als die Hälfte der in diesem Segment geplanten Filialen eröffnet werden sollten.Parallel zur Filial-Expansion wolle McDonald's auch die Zahl der Nutzer des firmeneigenen Treueprogramms massiv steigern. Das Programm, das sich beim letzten Investorentag im Jahr 2020 noch in der Testphase befunden habe, habe heute bereits rund 150 Millionen aktive Teilnehmer. Bis Ende 2027 solle deren Zahl nun auf 250 Millionen steigen. Das mache Sinn, denn Nutzer des Treueprogramms würden die Online-Bestellungen ankurbeln und kämen häufiger in die Restaurants.Mit den neuen Maßnahmen wolle McDonald’s die Investoren davon zu überzeugen, dass das Geschäftsmodell auch heute und in Zukunft noch funktioniere - trotz Sorgen wegen der wirtschaftlichen Unsicherheit und dem Hype um Abnehm-Präparate wie Ozempic und Wegovy.Letzterer habe im September maßgeblich dazu beigetragen, dass die Aktie heftig unter Druck geraten sei. Inzwischen habe sie einen großen Teil der damaligen Verluste aber wieder ausgleichen können.Langfristig orientierte Anleger bleiben dabei, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.12.2023)