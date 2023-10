Ein direkter Konkurrent von McDonald's sei Restaurant Brands International. Hinter diesem Namen würden sich vier Fast-Food-Ketten verstecken. Die wohl in Deutschland bekannteste Kette davon sei Burger King. Obwohl es scheine, dass Burger King hierzulande McDonald's das Wasser reichen könne, zeige ein Blick auf die Umsätze, dass gesamtheitlich betrachtet McDonald's deutlich größer sei. Restaurant Brands International habe im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von 6,5 Milliarden US-Dollar ausgewiesen, was weniger als einem Drittel des Umsatzes von McDonald's entspreche. Im ersten Halbjahr 2023 habe Restaurant Brand International Umsatz und Gewinn steigern können. Ob sich dieser Trend auch im aktuellen Quartal fortsetze, bleibe abzuwarten.



Weltweit erfolgreich, aber nicht unbedingt für Burger bekannt, sei Starbucks. Das Kaffeehaus, das für Kreationen wie "Pumpkin Spice Latte" und "Cinnamon Roll Frappuccino" bekannt sei, habe im zurückliegenden Geschäftsjahr einen Umsatz von über 32 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von über 3 US-Milliarden Dollar verbucht. Der Umsatz wachse seit der Pandemie kontinuierlich an. Da für Starbucks das aktuelle Geschäftsjahr schon im September zu Ende gegangen sei, lege der Konzern am 2. November Zahlen für das Gesamtjahr vor. Hier wird sich zeigen, ob der Trend aus der Vergangenheit fortgesetzt werden kann, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 31.10.2023)







Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze McDonald's-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

245,10 EUR +0,04% (31.10.2023, 11:34)



NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

260,15 USD +1,72% (30.10.2023, 21:00)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MDO



NYSE-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (31.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Wer Hunger auf einen Burger hat, wird schnell an ein bestimmtes Unternehmen denken; McDonald's (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist der umsatzstärkste Fast-Food-Konzern und in fast jeder größeren Stadt präsent, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.McDonald's unterhalte ein Franchise-Modell und erhalte dafür Lizenzgebühren. Das Filialnetz solle in diesem Jahr um 1.900 Standorte erweitert werden und für weiteres Wachstum sorgen. Die Zahlen seien eindrücklich für ein vermeintlich einfaches Geschäft. Der Fast-Food-Konzern McDonald's sei in knapp 120 Ländern mit über 40.000 Filialen vertreten. Zudem gehöre der Konzern inklusive der Franchisenehmer mit 2,2 Millionen Beschäftigten zu den fünf größten Arbeitgebern weltweit. Im Schnitt würden täglich mehr als 65 Millionen Menschen bedient. Das Geschäftsmodell sei simpel, aber für die bisherige Erfolgsgeschichte des Unternehmens entscheidend. Ein Franchisegeber gewähre dem Franchisenehmer das Recht, Produkte zu verkaufen und die Marke zu nutzen. Im Gegenzug erhebe der Franchisegeber umsatzabhängige Lizenzgebühren. Die Investitionen in die Ausstattung (Küchengeräte, Mobiliar, etc.) würden vom Franchisenehmer gestemmt.Das Geschäftsmodell von McDonald's baue hauptsächlich auf dem Franchising-Modell auf. Nur 5 Prozent der Restaurants würden dem Konzern selbst gehören. Unter den Franchise-Restaurants gebe es allerdings Unterschiede. Bei ungefähr der Hälfte der Restaurants würden das Land und Gebäude dem Konzern gehören und würden weitervermietet. Bei den restlichen Filialen bleibe es bei den umsatzabhängigen Lizenzgebühren.McDonald's unterteile seine Geschäftsaktivität in drei Hauptmärkte: USA, internationale Märkte und internationale Entwicklung. Bei den internationalen Märkten handle es sich größtenteils um Industrieländer, während es sich bei Entwicklung hauptsächlich um Emerging Markets handle. Rund 40 Prozent der Restaurants befänden sich in diesen aufstrebenden Ländern, gefolgt von den USA, die ca. ein Drittel abdecken würden. Gemessen an den Umsätzen würden die internationalen Märkte mit einem Anteil von rund der Hälfte am meisten dazu beisteuern, während die USA 40 Prozent verantworten würden. Die aufstrebenden Länder hätten zwar die meisten Filialen, würden allerdings nur rund 10 Prozent zum Umsatz beitragen. Hinsichtlich des Betriebsergebnis sehe es ähnlich aus.Das zukünftige Wachstum von McDonald's solle auf drei Pfeilern aufbauen: Marketing, Kernkompetenzen und den vier Ds (Digital, Delivery, Drive through, Development). Das Marketing fokussiere sich auf die Markenbekanntheit und die Erschwinglichkeit des Angebots. Weiter werde ein Schwerpunkt auf das Kernangebot gelegt, mit dem ungefähr 70 Prozent des Umsatzes erwirtschaftet werde. Zu diesen Produkten würden Klassiker wie der "Big Mac" oder die Pommes Frites gehören. Diese Produkte sollten weiter verbessert und an lokale Bedingungen angepasst werden.Inhalt der vier Ds sei es, die digitalen Fähigkeiten zu entwickeln, um ein personalisiertes und angenehmes Nutzererlebnis anzubieten. Wichtige Bestandteile dieses Vorhabens seien die Weiterentwicklung der App und der Ausbau des Lieferangebots. Über die Hälfte der Filialen würden über eine Durchfahrtsmöglichkeit (engl. drive through) verfügen, was im Vergleich zu Konkurrenz als strategischer Vorteil eingestuft worden sei. Der offensichtliste Wachstumsimpuls dürften Neueröffnungen (Development) sein. Zusätzliche Filialen seien neue Verkaufspunkte, welche sich positiv auf die Umsätze auswirken sollten. In den letzten vier Jahren seien im Schnitt (netto ) 800 neue Standorte eröffnet worden, was einem jährlichen Filialwachstum von ungefähr 2 Prozent entspreche. Zu Beginn des Jahres habe der Konzern verkündet, dass in diesem Jahr 1.900 neue Standorte eröffnet werden sollten - das höchste Wachstum seit zehn Jahren.Die Ergebnisse hätten die Erwartungen sowohl auf Umsatz- als auch Betriebsebene übertroffen. Wie Reuters und andere Nachrichtenagenturen berichtet hätten, sollten die Lizenzgebühren per Jahresbeginn 2024 von 4 auf 5 Prozent steigen. Es werde erwartet, dass diese Maßnahme positiv zur Konzernprofitabilität beitrage. Allerdings werde die höhere Gebühr nur auf Neueröffnungen erhoben, bestehende Standorte seien nicht betroffen.Die Fast-Food-Branche bleibe natürlich auch nicht vom aktuellen Konjunkturumfeld verschont. Laut Aussagen der Geschäftsleitung spüre man die geringere Kaufkraft der Kundschaft. Es sei zwar weniger und preisbewusster bestellt worden, allerdings seien die Filialen noch immer gut besucht worden. Der Konzern blicke zuversichtlich in die Zukunft. Das Menüangebot umfasse Essen zu verschiedenen Preispunkten. Werbeaktionen würden Kunden in die Filialen locken und digitale Kanäle würden beliebt bleiben. Kooperationen mit berühmten Persönlichkeiten und Werbekampagnen würden die Markenbekanntheit und Kundenbindung stärken.Schließlich habe der Konzern eine neue Kette mit dem Namen "CosMc's" angekündigt. Es handle sich um ein Konzept in kleinerem Format und werde an ausgewählten Orten ausgerollt. Weitere Details sollten im Dezember am Investorentag folgen. Am Montag, den 30.10.2023, habe McDonald's Zahlen für das aktuelle Quartal präsentiert.Ein Blick auf die Konkurrenz: