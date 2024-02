Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Wien (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Alexander Frank, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) unter die Lupe.Q4: Die US-amerikanische Fastfood-Kette habe im vierten Quartal einen Umsatz von USD 6,4 Mrd. ausgewiesen und damit die Schätzungen der Analyst:innen leicht um 0,7% verfehlt - zum ersten Mal seit fast zwei Jahren seien die Erwartungen nicht erfüllt worden. Konsolidiert bedeute dies jedoch ein Wachstum von 8% (währungsbereinigt 6%) im Vergleich zur Vorjahresperiode, was vor allem auf eine stabile Geschäftsentwicklung in den Kernmärkten zurückzuführen sei. In Sachen Gewinn habe die Fastfood Kette ebenfalls gepunktet: McDonald's habe beim verwässerten Gewinn je Aktie um 8% (währungsbereinigt: 5%) auf USD 2,80 zulegen können und somit die Erwartungen der Analyst:innen um 4,3% übertroffen.Länder: Das internationale Geschäft habe von stärkeren vergleichbaren Umsätzen in den meisten Märkten profitiert, angeführt von Großbritannien, Deutschland und Kanada. Dieses sei teilweise ausgeglichen worden durch negative Umsatzentwicklungen in Frankreich und im Nahen Osten. McDonald's sei eine von mehreren westlichen Marken, die wegen ihrer angeblich proisraelischen Haltung von Protesten und Boykottkampagnen betroffen seien. Auf Segmentebene heruntergebrochen bedeute dies für den IDL (=International Developement Licensees & Corporate) Bereich, zu dem auch der Nahe Osten gehöre, ein sehr kleines Umsatzwachstum von nur 0,7%. Im Heimatmarkt des Konzerns, den USA, habe das Unternehmen im letzten Quartal ein Plus von 4,3% verzeichnen können. Das stärkste Wachstum des letzten Quartals habe aber das, bereits weiter oben erwähnte, IOM (=International Operated Markets) Segment vorweisen können.Marktanteil: McDonald's befinde sich in den USA, sowie auf der gesamten restlichen Welt weiterhin auf der Position des Platzhirschen im Fastfood-Bereich. Mit einer Restaurantanzahl von 13.444 in den Vereinigten Staaten und 26.831 im übrigen Gebiet liege McDonald's hier klar an der Spitze. Größte Verfolger seien Burgerking in den USA mit 7.042 und KFC im internationalen Vergleich mit 23.874 (Zahlen von Ende 2022). Diese Marktmacht nutze McDonald's geschickt, um bessere Deals mit Drittunternehmen auszuhandeln.Ausblick: McDonald's erwarte für das Geschäftsjahr 2024 eine operative Marge im mittleren bis hohen 40%-Bereich. Des Weiteren habe McDonald's bekannt gegeben, dass es im ersten Quartal 2024 wieder eine Dividende i.H.v. USD 1,67 pro Aktie geben werde. Bis 2027 plane das Unternehmen auch das Wachstum der Restaurant-Anzahl zu beschleunigen und diese so auf über 50.000 zu erhöhen.Frankly speaking, sieht Alexander Frank, Analyst der RBI, für McDonald's gerade nicht die Chance auf Big Money. Daher bestätige der Analyst seine "Halten"-Empfehlung mit einem Kursziel von USD 300. Dieses ergebe sich mittels eines relativen Bewertungsansatzes, welcher basierend auf KGV-Multiples für die nächsten zwölf Monate auch eine im historischen Vergleich angemessene Bewertungsprämie zum breiten Aktienmarkt berücksichtige. (Analyse vom 13.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: