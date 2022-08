Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

264,20 EUR +0,78% (18.08.2022, 18:19)



NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

266,77 USD -0,02% (18.08.2022, 18:15)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MDO



NYSE-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (18.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) unter die Lupe.Von Krise scheine bei McDonald's keine Spur. Seit dem Rückzug aus Russland und dem damit einhergehenden Kurseinbruch gehe es für die Aktie des Burgerriesen kontinuierlich aufwärts. Erst vor kurzem sei ein neues Kaufsignal generiert worden. Trader sollten sich dies zunutze machen und eine Long-Position eröffnen.Bis zum Rekordhoch - 270 Dollar auf Schlusskursbasis, 271,15 Dollar auf Intraday-Basis - fehle nicht mehr viel und man müsse kein Prophet sein, um zu sagen, dass es wahrscheinlich sehr bald dazu kommen werde. Sollte auch die letzte Hürde gemeistert werden, könne die Aktie relativ zügig in Richtung 280 Dollar steigen.Die McDonald's-Aktie habe das Momentum auf ihrer Seite. Spielt der Markt mit, dürfte der Kurs bald ein neues Rekordhoch erreichen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" zur McDonald's-Aktie. (Analyse vom 18.08.2022)Börsenplätze McDonald's-Aktie: