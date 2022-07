NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

253,28 USD +0,02% (11.07.2022, 22:00)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MDO



NYSE-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (12.07.2022/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Chartanalyse der UBS:Rückblick: Ausgehend vom Jahreshoch bei USD 271.15, mit dem am 4. Januar auch ein neuer Rekordstand markiert wurde, ist die McDonald's-Aktie (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) im März bis auf 217,68 USD abgestürzt (-19,7%), wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Damit sei gleichzeitig das Vor-Corona-Top bei 218,39 USD erfolgreich auf den Prüfstand gestellt worden, weshalb sich die Kurse seitdem wieder nach oben orientieren würden. Zwar sei die Erholung alles andere als linear verlaufen, doch auch die beiden Rücksetzer im Mai und Juni hätten wieder aufgefangen werden können. Die dabei entstandene Folge der steigenden Tiefpunkte verdeutliche die steigende Tendenz, in der die Notierungen seit dem bisherigen Jahrestief bereits 16,4% an Wert hätten zulegen können.Ausblick: Der volatile Kursverlauf im Jahr 2022 ermögliche die Konstruktion eines charttechnischen Dreiecks, das mit der starken Sitzung vom Monatsanfang (+2,5%) und dem Sprung über die Januar-Abwärtstrendgerade auch schon bullish habe aufgelöst werden können. Das Long-Szenario: Zur Bestätigung der Ausbruchssignale sollte die Aktie nun per Tagesschluss über das Verlaufshoch vom 31. Mai bei 254,28 USD steigen. Darüber hätten die Kurse Platz für einen Hochlauf an das April-Top bei 259,61 USD. Gelinge dort ebenfalls der Break, würde das Februar-Hoch bei 262,88 USD als nächster Widerstand nachrücken, bevor das Jahres- bzw. Allzeithoch bei 271,15 USD in den Fokus rücken würde. Wie bei neuen Rekorden üblich, wäre der Weg darüber dann frei von charttechnischen Hindernissen. Das Short-Szenario: Da der Ausbruch aus einem Dreieck oft ein Fehlsignal generiere, dürfe die Unterseite keinesfalls vorschnell außer Acht gelassen werden. Als erste Unterstützung sei dabei die Januar-Abwärtstrendgerade hervorzuheben, die bei 251,00/250,00 USD für ein Pullback in Betracht kommen könnte. Würden die Kurse allerdings in das Dreieck zurückfallen und auch die 200-Tage-Linie bei 249,29 USD unterbieten, würde sich das Chartbild wieder eintrüben. In diesem Fall müsste dann ein Rücksetzer an die 50- oder 100-Tage-Linie einkalkuliert werden, die aktuell bei 245,31 USD bzw. 244,57 USD verlaufen. Würden die Kurse auch dort keinen Halt finden, könnten sich die Verkäufe bis zur März-Aufwärtstrendgeraden bei 237,00 USD, und damit bis zur unteren Dreiecksbegrenzung fortsetzen. (Analyse vom 12.07.2022)Börsenplätze McDonald's-Aktie:Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:252,45 EUR +0,12% (12.07.2022, 10:33)