Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

243,60 EUR +0,12% (05.10.2023, 15:14)



NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

255,81 USD +0,52% (04.10.2023)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MDO



NYSE-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (05.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die McDonald's-Aktie (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Sicherer Hafen? Dieses Mal nicht. Seit Wochen stehe McDonald’s unter Druck, vom Verlaufshoch im Juli habe der Titel 15 Prozent verloren und dabei die 50-, die 100-, die 200-Tage-Linie, eine horizontale Unterstützung und den Aufwärtstrend gerissen. Die Short-Spekulation des "Aktionär" gehe voll auf. Was sei noch drin?Sei McDonald’s in früheren Krise ein beliebter Ort gewesen, um seinen Hunger und Durst zu stillen, gebe es nun offensichtlich Zweifel am Wachstum. Laut Citi-Anlyst Jon Tower hätten App-Daten zuletzt ein gesunkenes Interesse an Big Mac & Co signalisiert. Selbst im bedeutenden Heimatmarkt, den USA, sei Big M derzeit nicht mehr so angesagt.Das Chartbild könnte sich nun noch weiter eintrüben, da sich ein Death Cross (GD50 falle unter den GD200) andeute, also eine stark bearishe Formation. Die nächste Unterstützung warte im Bereich 250 Dollar. Halte sie nicht, könnte es schnell bis auf 230 Dollar weiter abwärts gehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze McDonald's-Aktie: