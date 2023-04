Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

268,30 EUR +1,09% (25.04.2023, 14:19)



NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

293,20 USD +0,39% (24.04.2023)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MDO



NYSE-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (25.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die McDonald's-Aktie (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) unter die Lupe.McDonald's habe am frühen Nachmittag starke Q1-Zahlen veröffentlicht und damit alle Prognosen geschlagen. Die Aktie habe nach Bekanntgabe der Ergebnisse deutlich zugelegt und stehe zwei Stunden vor Handelsbeginn an der Wall Street rund ein Prozent im Plus. Der Fast-Food-Riese habe vor allem von Preiserhöhungen profitiert.Der Umsatz von McDonald's sei im ersten Quartal um vier Prozent auf 5,9 Milliarden Dollar angewachsen und habe damit sechs Prozent über den Schätzungen der Analysten gelegen. Das EBIT sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp zehn Prozent gestiegen und habe mit 2,5 Milliarden Dollar gut drei Prozent über den Erwartungen gelegen.Der Gewinn je Aktie sei auf 2,63 Dollar je Aktie angewachsen. Hier hätten die Analysten lediglich mit 2,31 Dollar gerechnet. Auch das vergleichbare Umsatzplus habe mit 12,6 Prozent deutlich über dem Konsens von 8,2 Prozent gelegen.Börsenplätze McDonald's-Aktie: