Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (25.04.2023/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktie nach starken Geschäftsergebnissen auf Allzeithoch - AktiennewsDie Aktien von McDonald's (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) werden vor der Markteröffnung um 2% höher gehandelt und notieren in der Nähe ihres Allzeithochs bei 300 Dollar, so die Experten von XTB.Die Ergebnisse des Unternehmens würden zeigen, dass sein Geschäft widerstandsfähig sei und trotz der Aussicht auf eine Konjunkturabschwächung und vorsichtigerer Verbraucher gewachsen sei. Die Berichtssaison für den US-Restaurantsektor gewinne an Schwung und auch Subway habe am Montag positive Verbrauchertrends und höhere Umsätze gemeldet. Die Besucherzahlen in den McDonald's-Restaurants seien trotz Preiserhöhungen auf der gesamten Speisekarte gestiegen. Die Ergebnisse hätten sowohl beim Nettogewinn als auch beim Umsatz die Prognosen übertroffen.- Umsätze: 5,89 Mrd. Dollar (4,1% Wachstum im Jahresvergleich) gegenüber 5,58 Mrd. Dollar erwartet (1,4% Wachstum im Jahresvergleich)- Gewinn pro Aktie (EPS): 2,45 Dollar (+15% im Jahresvergleich) gegenüber 2,31 Dollar erwartetDie Gesamtmargen der Restaurants des Unternehmens in den USA seien im 1. Quartal 2023 um 14% gestiegen. Die Besucherzahlen in McDonald's-Restaurants seien in den ersten 14 Wochen des Jahres 2023 gestiegen, obwohl die Fast-Food-Branche einen Rückgang der Besucherzahlen verzeichnet habe, so Place.ai. Das Unternehmen entlasse Hunderte von Mitarbeitern in den USA und schließe einige Büros. McDonald's habe bereits 180 Millionen Dollar an Restrukturierungskosten aufgewendet. Die drei wichtigsten Geschäftsbereiche von McDonald's hätten einen Anstieg des Umsatzes um 12,6% auf gleicher Fläche gemeldet. Alle geografischen Segmente der Restaurantkette seien gewachsen.Das Unternehmen habe die Preise im Jahr 2022 um 10% angehoben, aber sie seien immer noch niedriger als die der Konkurrenz, was das Unternehmen zur bevorzugten Wahl machen und seinen Marktanteil erhöhen könnte, wenn die Verbraucher schwächeln würden. Die durchschnittlichen Ausgaben bei McDonald's in den USA hätten in den letzten 12 Monaten 7,77 Dollar betragen - deutlich weniger als bei Wendy's oder Burger King, wie aus den Daten von Numerator hervorgehe. Dasselbe Unternehmen habe im Januar darauf hingewiesen, dass Verbraucher mit geringerem Einkommen häufiger zu McDonald's gehen, aber bei jedem Besuch weniger ausgeben würden.