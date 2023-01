Im kommenden Jahr rechne McDonald's mit einem anhaltenden Inflationsdruck, was dem Unternehmen jedoch zugutekommen könnte, da seine Mahlzeiten im Vergleich zu vielen Konkurrenten billiger seien, was wiederum Kunden mit geringem bis mittlerem Einkommen anziehen könnte - wie es im dritten und vierten Quartal 2022 der Fall gewesen sei.



Die Aktie von McDonald's (MCD.US) habe sich in den vergangenen Wochen von ihren Allzeithochs bei 282 Dollar entfernt und werde derzeit innerhalb des lokalen Abwärtstrendkanals gehandelt. Nach der Veröffentlichung der Zahlen für das vierte Quartal sei der Kurs unter das 23,6%-Retracement der im März 2022 gestarteten Aufwärtswelle gebrochen, und bei der derzeitigen Stimmung könnte sich der Abwärtstrend in Richtung der unteren Begrenzung des Kanals fortsetzen, die mit dem 38,2%-Retracement zusammenfalle. Der Ausverkauf der vergangenen Woche sei um die wichtige Unterstützung bei 250 Dollar gestoppt worden, die mit dem 50%-Retracement markiert sei. (Quelle: xStation5 von XTB)



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde.







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - McDonald's: Aktie fällt vorbörslich trotz positiver Quartalszahlen - AktiennewsDie Aktien von McDonald's (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) fielen vorbörslich um über 2%, obwohl der Fast-Food-Riese besser als erwartete Quartalszahlen veröffentlichte, so die Experten von XTB.CEO Chris Kempczinski habe jedoch gesagt, dass das Unternehmen davon ausgehe, dass "der kurzfristige Inflationsdruck im Jahr 2023 anhalten wird", was die Stimmung der Anleger zu belasten scheine.- Gewinn pro Aktie: 2,59 Dollar, ein Anstieg von 19% gegenüber den von Refinitiv erwarteten 2,45 Dollar.- Aufgrund des starken Dollars sei der weltweite Umsatz um 1% auf 5,93 Mrd. Dollar gegenüber den von Refinitiv erwarteten 5,68 Mrd. Dollar gesunken. Bei konstanten Wechselkursen sei der Umsatz um 5% gestiegen.- Laut IBES-Daten von Refinitiv sei der weltweite Umsatz im 4. Quartal 2022 um 12,6% gestiegen und habe damit deutlich über dem Marktkonsens von 8,6% gelegen. Die Umsätze in Großbritannien, Deutschland und Frankreich seien trotz zunehmender Rezessionssorgen in Europa gestiegen.Höhepunkte von McDonald's Q4 Earnings Report. Trotz Rezessionsängsten sei der vergleichbare Umsatz im letzten Quartal 2022 deutlich angestiegen. (Quelle: Alpha Street)"Unsere "Accelerating the Arches"-Strategie treibt das Wachstum voran und stärkt die Marke, sodass wir im Gesamtjahr 2022 mit einem vergleichbaren Umsatzwachstum von über 10% und einem Wachstum der vergleichbaren Gästezahlen von 5% weltweit eine außergewöhnliche Leistung erzielen werden", habe Chris Kempczinski, President und Chief Executive Officer von McDonald's gesagt. "Obwohl wir davon ausgehen, dass der kurzfristige Inflationsdruck im Jahr 2023 anhalten wird, sind wir weiterhin sehr zuversichtlich, was die Beschleunigung von Accelerating the Arches anbelangt, die nun einen stärkeren Fokus auf Neueröffnungen von Restaurants beinhaltet. Die kürzlich angekündigte Initiative Accelerating the Organization wird diese Strategie ergänzen, um das McDonald's System schneller, innovativer und effizienter zu machen. Wir sind stolz auf unsere anhaltend starke Leistung, aber wir sind nicht zufrieden. Das ist das Markenzeichen von McDonald's."