(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) unter die Lupe.Die Folgen des Gaza-Kriegs hätten die Geschäfte von McDonald's im vierten Quartal belastet. Der Umsatz der Burgerkette sei zwar um acht Prozent auf 6,41 Mrd. Dollar gestiegen, habe damit aber unter den Erwartungen von 6,45 Mrd. Dollar gelegen. Das schmecke der Börse nicht, diese Ankündigung dafür umso mehr.In Q4 sei der Umsatz auf vergleichbarer Basis gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 3,4 Prozent geklettert. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe sich auf 2,95 Dollar belaufen und habe die Prognosen von 2,82 Dollar getoppt.Im vergangenen Jahr sei der Umsatz des Konzerns um zehn Prozent auf rund 25,5 Mrd. Dollar gestiegen. Der operative Gewinn habe sogar um fast ein Viertel auf 11,6 Mrd. Dollar zugelegt.Ohne Sondereinflüsse wäre der operative Gewinn um 16 Prozent gestiegen. Der Unterschied habe vor allem darin gelegen, dass 2022 der Rückzug aus dem Russland-Geschäft das Ergebnis belastet habe. Der Überschuss sei um 37 Prozent auf knapp 8,5 Mrd. Dollar nach oben gesprungen.Damit dürfte der McDonald's-Boss auch auf das Versprechen angespielt haben, das der Konzern seinen Kunden am Montag gegeben habe: den "Best Burger" anzubieten. McDonald's habe bei der Herstellung und Zubereitung kleine Änderungen vorgenommen, "die ein spürbar schmackhafteres Produkt ergeben", so US Chief Restaurant Officer Mason Smoot.Es würden nun nur noch sechs statt acht Patties gleichzeitig auf den Grill kommen, damit das Fleisch beim Erhitzen besser atmen könne. Die gegarten Patties würden länger heiß gehalten, sodass der Kunde ihn noch nach einiger Zeit warm essen könne. "Dadurch schmilzt auch der Käse besser", so Smoot. "Zudem werden die Brötchen aufgewertet und die Big Macs erhalten mehr von ihrer Spezialsoße."Zwar verliert die McDonald's-Aktie am Montag als Reaktion auf die Zahlen 2,5 Prozent, doch schon bald dürften wieder die Langfrist-Anleger bei dem Burgerdino zugreifen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". "Best Burger" klinge schwer nach dem nächsten cleveren Marketing-Coup des Konzerns, der mehr Kunden anlocken dürfte. DER AKTIONÄR bleibe für seine Dauerempfehlung (+80 Prozent seit April 2020) optimistisch. (Analyse vom 05.02.2024)