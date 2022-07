Tradegate-Aktienkurs Mayr-Melnhof-Aktie:

Kurzprofil Mayr-Melnhof Karton AG:



Die Mayr-Melnhof Gruppe (ISIN: AT0000938204, WKN: 890447, Ticker-Symbol: MYM, Wiener Börse-Symbol: MMK) ist weltweit größter Produzent von gestrichenem Recyclingkarton, ein bedeutender Hersteller von Frischfaserkarton sowie der größte Erzeuger von Faltschachteln in Europa und in mehreren außereuropäischen Ländern.



Die Kartondivision verkauft Kartonlösungen in alle Welt und ist damit nicht nur der führende europäische Kartonproduzent, sondern auch größter Exporteur von Karton aus Europa. Die Packagingdivision bietet mit Produktionsstandorten quer über Europa ein einzigartiges gesamteuropäisches Lieferkonzept. (04.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mayr-Melnhof-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mayr-Melnhof Karton AG (ISIN: AT0000938204, WKN: 890447, Ticker-Symbol: MYM, Wiener Börse-Symbol: MMK) unter die Lupe.Beim Wiener Unternehmen halte der positive Newsflow an. Nachdem der Verpackungsgigant Mitte Juni seine Prognosen für das zweite Quartal (bis 30. Juni) angehoben habe, sei zuletzt eine weitere intelligente Akquisition getätigt worden. Und es gebe noch eine positive Nachricht, die den Aktienkurs stützen dürfte.So habe Mayr-Melnhof jüngst den vollständigen Erwerb der Essentra Packaging für rund 365 Mio. Euro bekanntgegeben. Die britische Pharma-Verpackungsfirma beliefere weltweit über 800 Kunden, darunter 19 der Top-20-Pharmaunternehmen. Der Kaufpreis solle aus bestehenden Barmitteln und zugesagten Kreditlinien bezahlt werden.Akquisitionen mit Weitblick würden in der Wachstumsstrategie von Mayr-Melnhof eine besondere Rolle spielen. Aktuell habe man die Pharmabranche im Visier: Im April 2022 sei mit dem schwedischen Unternehmen Eson Pac ebenfalls ein Spezialist für hochwertige Sekundärverpackungen (aus Karton) für die Pharma-Industrie übernommen worden.Das sehe in der Summe sehr gut aus. Zudem lägen übergeordnete Kartonverpackungen à la Mayr-Melnhof voll im Trend. Grund dafür sei zum einen der florierende Online-Handel, zum anderen würden viele Hersteller - im Rahmen des Verpackungsprozesses - zunehmend auf Plastik verzichten. Dies spiele Mayr-Melnhof natürlich hervorragend in die Karten. Investierte Anleger sollten dabeibleiben und auf höhere Kurse setzen. Das Kursziel des "Aktionärs" laute 230 Euro, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Mayr-Melnhof-Aktie: