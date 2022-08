Wiener Börse-Aktienkurs Mayr-Melnhof-Aktie:

Kurzprofil Mayr-Melnhof Karton AG:



Die Mayr-Melnhof Gruppe (ISIN: AT0000938204, WKN: 890447, Ticker-Symbol: MYM, Wiener Börse-Symbol: MMK) ist weltweit größter Produzent von gestrichenem Recyclingkarton, ein bedeutender Hersteller von Frischfaserkarton sowie der größte Erzeuger von Faltschachteln in Europa und in mehreren außereuropäischen Ländern.



Die Kartondivision verkauft Kartonlösungen in alle Welt und ist damit nicht nur der führende europäische Kartonproduzent, sondern auch größter Exporteur von Karton aus Europa. Die Packagingdivision bietet mit Produktionsstandorten quer über Europa ein einzigartiges gesamteuropäisches Lieferkonzept. (26.08.2022/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Mayr-Melnhof: Solide Nachfrage nach Kartonverpackungen erwartet - AktienanalyseDer Umsatz des Verpackungsspezialisten Mayr-Melnhof (ISIN: AT0000938204, WKN: 890447, Ticker-Symbol: MYM, Wiener Börse-Symbol: MMK) kletterte im zweiten Quartal um fast 80 Prozent auf 1,16 Mrd. Euro resultierend aus den Übernahmen Kotkamills und Kwidzyn sowie Preisanpassungen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Betriebsergebnis (EBIT) habe mit 173,9 Mio. Euro weit über dem Vorjahresquartal gelegen, welches durch negative Einmaleffekte und Kostenanstiege im Kartonbereich geprägt gewesen sei. Wie üblich habe das Management keinen konkreten Ergebnisausblick gegeben, erwarte jedoch eine solide Nachfrage nach Kartonverpackungen. Die Kosteninflation solle zeitnah über Preiserhöhungen bewältigt werden.Scheinbar würden Börsianer an den Aussagen zweifeln, denn es habe keine rechte Kauflaune aufkommen wollen. Immerhin griff Aufsichtsrat Klaus Rabel zu, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 33/2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Mayr-Melnhof-Aktie:151,60 EUR -1,43% (26.08.2022, 11:22)