Börsenplätze Mayr-Melnhof-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mayr-Melnhof-Aktie:

159,60 EUR +0,88% (23.06.2022, 22:26)



Wiener Börse-Aktienkurs Mayr-Melnhof-Aktie:

158,80 EUR -0,75% (23.06.2022, 17:35)



ISIN Mayr-Melnhof-Aktie:

AT0000938204



WKN Mayr-Melnhof-Aktie:

890447



Ticker-Symbol Mayr-Melnhof-Aktie:

MYM



Wiener Börse-Symbol Mayr-Melnhof-Aktie:

MMK



Kurzprofil Mayr-Melnhof Karton AG:



Die Mayr-Melnhof Gruppe (ISIN: AT0000938204, WKN: 890447, Ticker-Symbol: MYM, Wiener Börse-Symbol: MMK) ist weltweit größter Produzent von gestrichenem Recyclingkarton, ein bedeutender Hersteller von Frischfaserkarton sowie der größte Erzeuger von Faltschachteln in Europa und in mehreren außereuropäischen Ländern.



Die Kartondivision verkauft Kartonlösungen in alle Welt und ist damit nicht nur der führende europäische Kartonproduzent, sondern auch größter Exporteur von Karton aus Europa. Die Packagingdivision bietet mit Produktionsstandorten quer über Europa ein einzigartiges gesamteuropäisches Lieferkonzept. (24.06.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Mayr-Melnhof-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mayr-Melnhof Karton AG (ISIN: AT0000938204, WKN: 890447, Ticker-Symbol: MYM, Wiener Börse-Symbol: MMK) unverändert zu kaufen.Nachdem Mayr-Melnhof bereits ein ausgezeichnetes Auftaktquartal mit einem EBIT von EUR 111 Mio. präsentiert habe, habe der Konzern mit EUR 150 bis 200 Mio. ein überragendes operatives Ergebnis für das zweite Quartal 2022 indiziert. Damit sollte im ersten Halbjahr 2022 das EBIT rund EUR 300 Mio. betragen und solcherart bereits den Rekordwert des gesamten Jahres 2021 von EUR 270 Mio. übertreffen. Die finalen Zahlen des zweiten Quartals würden am 11. August veröffentlicht.Die Analysten der RBI hätten in ihrer letzten Analyse dezidiert auf die sequenzielle Verbesserung im zweiten Quartal sowie den Umstand, dass die Konsensprognosen zu konservativ seien, hingewiesen. Allerdings habe die Analysten der RBI auch die Margenausweitung, speziell im Segment MM Board & Paper (die Analysten würden in etwa eine EBIT-Verdopplung im zweiten Quartal gegenüber den EUR 70 Mio. des ersten Quartals vermuten), mehr als überrascht. Essenziell dafür seien die deutlicheren Effekte von Preiserhöhungen gewesen, welche zu Jahresanfang bzw. zu Beginn des zweiten Quartals implementiert worden seien. Zudem hätten auch die etwas verzögerten Preisanpassungen im Bereich Packaging den Kostendruck (über)kompensiert.Zwar würden die Analysten der RBI davon ausgehen, dass aufgrund von Erweiterungs- und Wartungsstillständen bei einigen Werken über den Sommer bzw. zum Jahresende sowie weiterer moderater Anstiege bei Inputkosten (u.a. Altpapier) im zweiten Quartal der Gewinnzenit auf Quartalsbasis erreicht worden sei. Allerdings sollte dank der anhaltend guten Nachfrage und der nachlaufenden Effekte der Preiserhöhungen auch im zweiten Semester die Ertragskraft hoch bleiben. Die Analysten der RBI würden nunmehr ein EBIT von EUR 510 Mio. für das GJ 2022 erwarten.Im GJ 2021 habe der Konzern rund 5% des Umsatzes und 9% des EBITDA in RUS/UKR generiert. Angesichts der Implikationen des Kriegs bestehe das realistische Risiko einer Wertminderung der Aktiva (BuchwertDer M&A-Appetit des Managements sei weiterhin ungebrochen. Vor allem die Bereiche Pharma und Körperpflegeprodukte seien im Fokus. Bezüglich der Integration von Kotkamills und Kwidzyn scheine die Realisierung von Synergien schneller zu erfolgen bzw. über dem Budget zu liegen.Die Analysten der RBI hätten ihre Schätzungen signifikant angehoben und würden daher das Kursziel von EUR 192 auf EUR 209 erhöhen. Angesichts des attraktiven Kurspotenzials würden sie die "Kauf"-Empfehlung bestätigen. Die Ergebnisse der letzten Quartale würden das Narrativ bestätigen, dass der Konzern, mit einem gewissen Zeitverzug, in der Lage sei, die Kosteninflation durch Preiserhöhungen zu kompensieren. Diese Qualität sei nach Meinung der Analysten der RBI im Aktienkurs weiterhin nicht adäquat reflektiert. Die kostenseitigen Herausforderungen zusammen mit Bedenken betreffend die Versorgungssicherheit bei Gas würden das Sentiment gegenüber der Aktie belasten. Zuletzt hätten sich die Anstiege bei Altpapier jedoch verflacht und das Preismomentum im Zusammenspiel mit einer weiterhin guten Nachfragesituation in beiden Divisionen sollte das operative Ergebnis im laufenden GJ 2022 auf einen Rekordwert steigen lassen. Neben Investitionen in die Kapazitätsexpansion würden weitere Akquisitionen, mit Fokus auf Verpackungslösungen in den Bereichen Pharma und Körperpflegeprodukte, eine wichtige Säule des Investment Case darstellen.Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, empfehlen die Mayr-Melnhof-Aktie weiterhin zu kaufen. (Analyse vom 24.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.