6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Börsenplätze Mayr-Melnhof-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mayr-Melnhof-Aktie:

155,80 EUR -0,38% (11.11.2022, 09:06)



Wiener Börse-Aktienkurs Mayr-Melnhof-Aktie:

156,60 EUR +1,29% (11.11.2022, 09:17)



ISIN Mayr-Melnhof-Aktie:

AT0000938204



WKN Mayr-Melnhof-Aktie:

890447



Ticker-Symbol Mayr-Melnhof-Aktie:

MYM



Wiener Börse-Symbol Mayr-Melnhof-Aktie:

MMK



Kurzprofil Mayr-Melnhof Karton AG:



Die Mayr-Melnhof Gruppe (ISIN: AT0000938204, WKN: 890447, Ticker-Symbol: MYM, Wiener Börse-Symbol: MMK) ist weltweit größter Produzent von gestrichenem Recyclingkarton, ein bedeutender Hersteller von Frischfaserkarton sowie der größte Erzeuger von Faltschachteln in Europa und in mehreren außereuropäischen Ländern.



Die Kartondivision verkauft Kartonlösungen in alle Welt und ist damit nicht nur der führende europäische Kartonproduzent, sondern auch größter Exporteur von Karton aus Europa. Die Packagingdivision bietet mit Produktionsstandorten quer über Europa ein einzigartiges gesamteuropäisches Lieferkonzept. (11.11.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Mayr-Melnhof-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mayr-Melnhof Karton AG (ISIN: AT0000938204, WKN: 890447, Ticker-Symbol: MYM, Wiener Börse-Symbol: MMK) weiterhin zu kaufen.Mayr-Melnhof habe in Q3 2022 erneut mit über den Erwartungen gelegenen Zahlen punkten können. Der Umsatz sei um 51% auf EUR 1,23 Mrd. gestiegen und das EBIT habe sich beinahe auf EUR 167 Mio. verdoppelt, womit sich eine Marge von 13,6% ergebe. Damit habe der Konzern nur geringfügig unter dem Rekordergebnis des Q2. Aufgrund eines negativen Bewertungseffekts aus Währungsabsicherungen habe der Gewinn je Aktie von EUR 5,43 nur geringfügig über der Analystenprognose gelegen.Auf Segmentebene sei die weiterhin bärenstarke Profitabilität von MM Board & Paper hervorzustreichen gewesen. Neben den Konsolidierungseffekten von Kotkamills und Kwidzyn sei dies der Überkompensation der Kosteninflation durch Preisanpassungen geschuldet. Das operative Ergebnis von MM Packaging sei durch Einmalkosten im Zusammenhang mit der Akquisition von Essentra Packaging belastet gewesen. Auf adjustierter Basis scheine die Marge sich gegenüber dem H1 verbessert zu haben.Das Management gehe, nicht zuletzt wegen der Ausrichtung auf defensive Kundenindustrien, von einer insgesamt weiterhin robusten Nachfrage aus. Allerdings sei vor allem im Karton- und Papierbereich nach dem Nachfragehype der letzten Quartale von einem Lagerabbau auf Kundeseite auszugehen. Die Auftragsbestände sollten sich entsprechend auf einem Vor-Covid-Niveau wieder normalisieren. Vor diesem Hintergrund seien auch die mit der Expansion der Kapazitäten in den Werken Frohnleiten, Neuss und Kolicevo einhergehenden Stillstände vom laufenden Jahr in das Q1 2023 verschoben worden. Die damit verbundenen Kosten und die niedrigere Auslastung würden die Ertragskraft Anfang des kommenden Jahres negativ beeinflussen. Aufgrund der Reorganisation des Standorts Kolicevo werde in Q4 eine Einmalbelastung erwartet.Nach dem rasanten Anstieg der Altpapierpreise in H1 22 habe in den letzten Monaten eine deutliche Korrektur eingesetzt. Ebenso seien die Kosten für Transport, Zellstoff, Chemie, etc. gefallen. Ergebnisseitig sollte dies dem Effekt niedrigerer Volumina entgegenwirken. Allerdings erwarten die Analysten der RBI nicht, dass der Ergebnisdruck vollumfänglich kompensiert wird.Nachdem im Juni die Übernahme von Essentra Packaging bekannt gegeben worden sei, sei laut Managementaussagen der M&A-Appetit in den nächsten 18 Monaten auf Arrondierungstransaktionen limitiert. Essentra Packaging sei ein Hersteller von Sekundärverpackung für die Pharmabranche mit 21 Standorten in zehn Ländern (inkl. vier Werken in den USA und zwei in Puerto Rico). Im Jahr 2021 habe das Unternehmen einen Umsatz von rund GBP 370 Mio. generiert. Der Kaufpreis habe GBP 312 Mio. betragen.Nach den besser als erwarteten Q3-Zahlen hätten die Analysten ihre Schätzungen für das GJ 2022 erneut angehoben. Als Reflexion der gesamtwirtschaftlichen Abschwächung und der veränderten Nachfrage- und Kostensituation hätten sie jedoch die Gewinnprognosen für 2023 und 2024 reduziert. In Kombination mit dem höheren Zinsumfeld sinke ihr Kursziel von EUR 209 auf EUR 180. Nach den außergewöhnlich guten Ergebnissen der letzten Quartale sollte eine gewisse Normalisierung eintreten. Der Lagerabbau und die Stillstände in einigen Kartonwerken sowie Einmaleffekte aus der Integration von Essentra Packaging und der Reorganisation des slowenischen Werks würden deutlichen Ergebnisdruck in den nächsten Quartalen induzieren. Der Rückgang wesentlicher Kostenfaktoren sollte dem entgegenwirken, den Ergebnisdruck in GJ 2023 jedoch nicht verhindern können. Dies erscheine jedoch im aktuellen Kursniveau adäquat diskontiert. Die wesentlichen Bewertungskennzahlen würden sich klar unter den langjährigen Durchschnittswerten befinden. Die Analysten würden erwarten, dass der Konzern nach dem kommenden Übergangsjahr in GJ 2024 wieder zu Ergebniswachstum zurückkehren werde.Angesichts des bestehenden Kurspotenzials bleibt die "Kauf"-Empfehlung für die Mayr-Melnhof-Aktie intakt, so Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der RBI. (Analyse vom 11.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.