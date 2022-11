Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Mayr-Melnhof Karton AG:



Die Mayr-Melnhof Gruppe (ISIN: AT0000938204, WKN: 890447, Ticker-Symbol: MYM, Wiener Börse-Symbol: MMK) ist weltweit größter Produzent von gestrichenem Recyclingkarton, ein bedeutender Hersteller von Frischfaserkarton sowie der größte Erzeuger von Faltschachteln in Europa und in mehreren außereuropäischen Ländern.



Die Kartondivision verkauft Kartonlösungen in alle Welt und ist damit nicht nur der führende europäische Kartonproduzent, sondern auch größter Exporteur von Karton aus Europa. Die Packagingdivision bietet mit Produktionsstandorten quer über Europa ein einzigartiges gesamteuropäisches Lieferkonzept. (03.11.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Mayr-Melnhof-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mayr-Melnhof Karton AG (ISIN: AT0000938204, WKN: 890447, Ticker-Symbol: MYM, Wiener Börse-Symbol: MMK) unter die Lupe.Mayr-Melnhof habe in Q3 2022 erneut überzeugen und die Analystenschätzungen übertreffen können.Mit EUR 1,23 Mrd. habe der Umsatz knapp über der Analystenprognose von EUR 1,19 Mrd. gelegen. Das EBIT von EUR 215 Mio. habe hingegen rund 15% darüber gelegen. Entsprechend habe der Konzern eine starke Marge von 13,6% generieren können. Das Segment MM Board & Paper habe weiterhin von signifikanten Preiserhöhungen und Konsolidierungseffekten aus den letztjährigen Akquisitionen profitiert. In MM Packaging hätten neben Volumenzuwächsen ebenfalls höhere Durchschnittspreise positiv zu Buche geschlagen. Adjustiert um Einmalkosten im Zusammenhang mit der kürzlich erfolgten Übernahme von Essentra Packaging habe die Profitabilität der Division die Analystenerwartung klar übertreffen können.Im Ausblick habe das Management auf ein generell weiterhin robustes Nachfrageumfeld verwiesen. Allerdings mache sich im Karton- und Papierbereich der Lagerabbau auf Kundenseite bemerkbar. Dies habe sich auch in einem Rückgang des Auftragsbestands vom Rekordniveau der letzten Quartale manifestiert. Kostenseitig habe es zuletzt bei einigen Rohstoffen, u.a. dem Hauptkostenfaktor Altpapier, eine Korrektur gegeben. Der Fokus auf weitere Effizienzsteigerung und Margenqualität sei bekräftigt worden.Die letzte Empfehlung zur Mayr-Melnhof Aktie lautete "Kauf", so Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der RBI. (Analyse vom 03.11.2022)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.