Börsenplätze Mayr-Melnhof-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mayr-Melnhof-Aktie:

152,80 EUR -0,65% (26.08.2022, 15:30)



Wiener Börse-Aktienkurs Mayr-Melnhof-Aktie:

153,00 EUR +0,26% (26.08.2022, 15:12)



ISIN Mayr-Melnhof-Aktie:

AT0000938204



WKN Mayr-Melnhof-Aktie:

890447



Ticker-Symbol Mayr-Melnhof-Aktie:

MYM



Wiener Börse-Symbol Mayr-Melnhof-Aktie:

MMK



Kurzprofil Mayr-Melnhof Karton AG:



Die Mayr-Melnhof Gruppe (ISIN: AT0000938204, WKN: 890447, Ticker-Symbol: MYM, Wiener Börse-Symbol: MMK) ist weltweit größter Produzent von gestrichenem Recyclingkarton, ein bedeutender Hersteller von Frischfaserkarton sowie der größte Erzeuger von Faltschachteln in Europa und in mehreren außereuropäischen Ländern.



Die Kartondivision verkauft Kartonlösungen in alle Welt und ist damit nicht nur der führende europäische Kartonproduzent, sondern auch größter Exporteur von Karton aus Europa. Die Packagingdivision bietet mit Produktionsstandorten quer über Europa ein einzigartiges gesamteuropäisches Lieferkonzept. (26.08.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mayr-Melnhof-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Mayr-Melnhof Karton AG (ISIN: AT0000938204, WKN: 890447, Ticker-Symbol: MYM, Wiener Börse-Symbol: MMK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mayr-Melnhof halte die Anleger weiter bei Laune. Nachdem der Verpackungs-Gigant zuletzt im Rahmen der Halbjahreszahlen-Zahlen mit starken Zuwächsen bei Umsatz und Gewinnen habe glänzen können, gebe es noch eine weitere positive Nachricht, die den Aktienkurs stützen dürfte. Der im österreichischen Standardwerte-Index (ATX) ( ISIN AT0000999982 WKN 969191 ) gelistete Titel bleibe aussichtsreich.Bei Mayr-Melnhof sei nach den sehr starken Halbjahreszahlen nämlich ein gewichtiger Insiderkauf zu beobachten gewesen. Aufsichtsrat Klaus Rabel habe am 18. August 1.240 Aktien des Unternehmens zu 158,20 Euro erworben. Damit habe diese Transaktion ein Volumen von nahezu 200.000 Euro. Aus Sicht des "Aktionär" sei das ein klarer Vertrauensbeweis in unsicheren Zeiten.Bereits Ende Juni sei ein Insider auf den Plan und hat sich mit Aktien von Mayr-Melnhof eingedeckt getreten: Vorstand Peter Oswald habe lauft Pflichtmitteilung am 24. Juni 1.000 Aktien zu 163,60 Euro erworben.Die Aktie verliere am Freitagnachmittag ein halbes Prozent, nachdem sie im frühen Handel mit einem Aufschlag notiert habe.Kurzum: Investierte Anleger bleiben dabei und lassen die Gewinne laufen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Mayr-Melnhof-Aktie. (Analyse vom 26.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link