Kurzprofil Mayr-Melnhof Karton AG:



Die Mayr-Melnhof Gruppe (ISIN: AT0000938204, WKN: 890447, Ticker-Symbol: MYM, Wiener Börse-Symbol: MMK) ist weltweit größter Produzent von gestrichenem Recyclingkarton, ein bedeutender Hersteller von Frischfaserkarton sowie der größte Erzeuger von Faltschachteln in Europa und in mehreren außereuropäischen Ländern.



Die Kartondivision verkauft Kartonlösungen in alle Welt und ist damit nicht nur der führende europäische Kartonproduzent, sondern auch größter Exporteur von Karton aus Europa. Die Packagingdivision bietet mit Produktionsstandorten quer über Europa ein einzigartiges gesamteuropäisches Lieferkonzept. (07.11.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Mayr-Melnhof-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mayr-Melnhof Karton AG (ISIN: AT0000938204, WKN: 890447, Ticker-Symbol: MYM, Wiener Börse-Symbol: MMK) unter die Lupe.Mayr-Melnhof's Ergebnisse zum dritten Quartal hätten über den Prognosen der Analysten der RBI gelegen. Haupttreiber hierfür sei eine außergewöhnlich hohe Marge im Segment Verpackungen gewesen. Das EBITDA von EUR 114 Mio. habe 7% über den RBI-Schätzungen gelegen. Auch das EBIT habe positiv mit EUR 56 Mio. überrascht und 11% vor den RBI-Schätzungen gelegen. Gleichzeitig seien die Umsätze im Jahresvergleich um 18% auf EUR 1,02 Mrd. gefallen.In den Ergebnissen zum dritten Quartal hätten sich zwei verschiedene Entwicklungen abgezeichnet.Das Segment Board & Paper habe einen starken Umsatzrückgang um -40% auf EUR 448 Mio. verzeichnet. Verantwortlich hierfür sei ein Rückgang der Absatzmengen um -21% gewesen, welcher zu einer geringeren Kapazitätsauslastung geführt habe, geringere Absatzpreise sowie ein außerordentlicher Stillstand im Werk in Kolicevo. Dies habe zu einem erneuten operativen Verlust im dritten Quartal in Höhe von EUR -13,5 mn geführt.Im Segment Packaging dagegen seien die Erwartungen der Analysten der RBI übertroffen worden. Mayr-Melnhof habe hier die Umsätze um 10% auf EUR 606 Mio., trotz um 5% geringerer Absatzmengen, steigern können. Das EBIT im Segment Packaging habe EUR 69 mn bei einer Marge von 11,4% erreicht. Ein erheblicher Faktor für diese starke Entwicklung sei in geringeren Kartonpreise auszumachen.Mayr-Melnhof habe durch Kosteneinsparungen sowie durch die zum Schutz der Liquidität getroffenen Working-Capital-Maßnahmen einen starken operativen Cashflow von EUR 177 Mio. im dritten Quartal erzielen können. Somit habe die Nettoverschuldung leicht von EUR 1,67 Mrd. im zweiten Quartal auf EUR 1,61 Mrd. im dritten Quartal gesenkt werden können.Die Analysten der RBI würden erwarten, dass das vierte Quartal ebenfalls von Produktionsausfällen im Segment Board & Paper belastet sein werde. Im Packaging-Segment dagegen könnten die sinkenden Inputpreise in den nächsten Quartalen zu Druck auf die Absatzpreise führen. Diese würden den Inputpreisen für gewöhnlich mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung folgen.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research zur Mayr-Melnhof Aktie lautet "Kauf", so Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen