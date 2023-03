Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Börsenplätze Mayr-Melnhof-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mayr-Melnhof-Aktie:

153,00 EUR -2,92% (14.03.2023, 10:47)



Wiener Börse-Aktienkurs Mayr-Melnhof-Aktie:

152,60 EUR -3,78% (14.03.2023, 10:40)



ISIN Mayr-Melnhof-Aktie:

AT0000938204



WKN Mayr-Melnhof-Aktie:

890447



Ticker-Symbol Mayr-Melnhof-Aktie:

MYM



Wiener Börse-Symbol Mayr-Melnhof-Aktie:

MMK



Kurzprofil Mayr-Melnhof Karton AG:



Die Mayr-Melnhof Gruppe (ISIN: AT0000938204, WKN: 890447, Ticker-Symbol: MYM, Wiener Börse-Symbol: MMK) ist weltweit größter Produzent von gestrichenem Recyclingkarton, ein bedeutender Hersteller von Frischfaserkarton sowie der größte Erzeuger von Faltschachteln in Europa und in mehreren außereuropäischen Ländern.



Die Kartondivision verkauft Kartonlösungen in alle Welt und ist damit nicht nur der führende europäische Kartonproduzent, sondern auch größter Exporteur von Karton aus Europa. Die Packagingdivision bietet mit Produktionsstandorten quer über Europa ein einzigartiges gesamteuropäisches Lieferkonzept. (14.03.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Mayr-Melnhof-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mayr-Melnhof Karton AG (ISIN: AT0000938204, WKN: 890447, Ticker-Symbol: MYM, Wiener Börse-Symbol: MMK) unter die Lupe.Die Zahlen des Geschäftsjahres 2022 hätten die Analysten-Prognosen verfehlt, was neben der nachlassenden Nachfragedynamik vor allem auf mehrere Einmaleffekte zurückzuführen sei. Der Umsatz von EUR 4,68 Mrd. (+52%) impliziere einen etwas geringeren Beitrag im Schlussquartal als von dem Analysten angenommen (+28% auf EUR 1,23 Mrd. vs. seiner Schätzung von EUR 1,26 Mrd.). Ursächlich dafür seien niedrigere Volumina bei MM Karton & Papier gewesen, während MM Packaging seine Prognose übertroffen habe.Auf den ersten Blick habe das Konzern-EBIT von EUR 510 Mio. (+73%) die Analysten-Erwartung von EUR 555 Mio. signifikant verfehlt. Das Delta sei aber neben dem erwähnten niedrigeren Konzernumsatz auf höhere Restrukturierungskosten im Kartonwerk in Kolicevo/SI (EUR 25 Mio.), Wertminderungen von Goodwill und Kundenstamm infolge des Marktaustritts in Russland in Höhe von EUR 32 Mio., sowie Transaktionskosten für die Akquisitionen von Essentra Packaging und Eson Pac in Höhe von EUR 15 Mio. gerieben gewesen.Demgegenüber habe ein Veräußerungsgewinn für die russischen Werke von EUR 20 Mio. gestanden. Darüber hinaus habe das Unternehmen negative Währungseffekte verdauen müssen (hauptsächlich TRY). Auf L-f-l-Basis habe das Betriebsergebnis nach Meinung des Analysten etwa EUR 10 Mio. unter seiner Schätzung gelegen.Der Gewinn je Aktie sei von EUR 9,46 auf EUR 17,19 (RBI Schätzung EUR 18,99) geklettert. Das Management habe eine Erhöhung der Dividende von EUR 3,50 auf EUR 4,20 (Rendite ca. 2,6%) vorgeschlagen, was unter der Analysten-Schätzung von EUR 5,00 und dem Konsens von EUR 4,50 gelegen habe. Die Nettoverschuldung sei auf EUR 1,48 Mrd. geklettert und habe damit im Rahmen der Analysten-Annahme von EUR 1,47 Mrd. gelegen.Die letzte Empfehlung zur Mayr-Melnhof Aktie lautete "Kauf", so Markus Remis, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 14.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.