Zuvor habe sich die Meldung über die vermeintliche US-Zulassung der ersten Spot-ETFs auf den Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) wie ein Lauffeuer in den sozialen Medien und auf großen Nachrichtenplattformen verbreitet. Das Dementi unter Verweis auf einen Hackerangriff mache die Verwirrung nun komplett.



Der Bitcoin-Kurs habe auf das Hin und Her am Abend heftig reagiert: Nachdem er in einer ersten Reaktion auf die Falschmeldung kurzzeitig bei 47.894 Dollar auf ein neues 21-Monats-Hoch gesprungen sei, sei er anschließend unter Druck geraten und bis in den Bereich von 45.200 Dollar abgesackt. Aktuell notiere die digitale Leitwährung auf 24-Stunden-Sicht drei Prozent tiefer bei rund 45.700 Dollar.



DER AKTIONÄR habe im Vorfeld der mit Spannung erwarteten ETF-Entscheidung am Mittwoch mit einem Anstieg der Volatilität gerechnet, nicht aber mit einem Hackerangriff auf den X-Account der SEC. Bitcoin-Anleger müssten sich nun wohl oder übel noch etwas gedulden, auch wenn die Nerven spätestens nach dieser Aktion blank liegen würden.



An der positiven Perspektive, die sich durch die erwartete US-Zulassung von Spot-ETFs in Verbindung mit dem bevorstehenden Halving im April beim Bitcoin biete, habe sich aber nichts geändert. DER AKTIONÄR bleibe daher klar bullish für die Digitalwährung. (10.01.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kurz sah es am Dienstagabend so aus, als hätte die US-Börsenaufsicht SEC bereits vor Ablauf der Frist am morgigen Mittwoch den Weg für Bitcoin-Spot-ETFs in den USA frei gemacht, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Darauf habe ein entsprechender Eintrag auf dem offiziellen Account der Behörde bei bei X (ehemals Twitter) hingedeutet. Doch das Dementi von SEC-Chef Gary Gensler sei prompt gefolgt.