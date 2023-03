Tradegate-Aktienkurs Maxeon Solar Technologies-Aktie:

Kurzprofil Maxeon Solar Technologies Ltd.:

Maxeon Solar Technologies Ltd. (ISIN: SGXZ25336314, WKN: A2QBJK, Ticker-Symbol: 5QJ, NASDAQ-Symbol: MAXN) entwickelt, produziert und vertreibt ein Portfolio von Solartechnologien. Die Produktlinie des Unternehmens mit Sitz in Singapur umfasst Maxeon-Solarmodule, Performance-Solarmodule und AC-Module. Maxeon Solar Technologies entwickelt, fertigt und verkauft seine Produkte in über 100 Ländern. (09.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Maxeon Solar Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Maxeon Solar Technologies Ltd. (ISIN: SGXZ25336314, WKN: A2QBJK, Ticker-Symbol: 5QJ, NASDAQ-Symbol: MAXN) unter die Lupe.Die First Solar-Aktie sei auf ein neues Mehrjahreshoch geklettert. Das habe auch eine Signalwirkung für den gesamten Solar-Sektor. So habe z.B. die Aktie von Maxeon Solar Technologies an nur einem einzigen Tag um satte 44% zugelegt. Der Grund für diesen Kurssprung sei der Ausblick des Unternehmens. Maxeon Solar Technologies habe nämlich angekündigt, im ersten Quartal 2023 zum ersten Mal seit der Abspaltung von SunPower 2020 operativ profitabel zu werden, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 09.03.2023)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Maxeon Solar Technologies-Aktie: