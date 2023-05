Tradegate-Aktienkurs Maxeon Solar Technologies-Aktie:

161,32 EUR +2,36% (12.05.2023, 13:52)



NASDAQ-Aktienkurs Maxeon Solar Technologies-Aktie:

172,08 USD +2,10% (11.05.2023, 22:00)



ISIN Maxeon Solar Technologies-Aktie:

US88160R1014



WKN Maxeon Solar Technologies-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Maxeon Solar Technologies-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Maxeon Solar Technologies-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Maxeon Solar Technologies Ltd.:



Maxeon Solar Technologies Ltd. (ISIN: SGXZ25336314, WKN: A2QBJK, Ticker-Symbol: 5QJ, NASDAQ-Symbol: MAXN) entwickelt, produziert und vertreibt ein Portfolio von Solartechnologien. Die Produktlinie des Unternehmens mit Sitz in Singapur umfasst Maxeon-Solarmodule, Performance-Solarmodule und AC-Module. Maxeon Solar Technologies entwickelt, fertigt und verkauft seine Produkte in über 100 Ländern. (12.05.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Maxeon Solar Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solarmodul-Herstellers Maxeon Solar Technologies Ltd. (ISIN: SGXZ25336314, WKN: A2QBJK, Ticker-Symbol: 5QJ, NASDAQ-Symbol: MAXN) unter die Lupe.Der in Singapur ansässige Konzern habe am Donnerstag erfreuliche Finanzergebnisse veröffentlicht. Für das erste Quartal habe der Umsatz etwas mehr als 318 Mio. US-Dollar bei einem Nettogewinn von 20,4 Mio. Dollar bzw. 0,46 Dollar pro Aktie erreicht. Dabei seien die Schätzungen der Analysten bei weitem übertroffen worden, diese hätten mit einem Verlust von 0,51 Dollar je Aktie gerechnet. Die Wall Street habe dies gefeiert - zum Ende des Handels in den USA habe die Aktie satte 30 Prozent im Plus gelegen.Die Gewinn-Explosion sei aufgrund besserer Preise bei Solar-Modulen sowie einer strafferen Kostenstruktur und günstigeren Rohstoff-Kosten zurückzuführen. Für das Gesamtjahr erwarte das Unternehmen Umsätze von 1,4 bis 1,6 Mrd. Dollar bei einem Ergebnis vor Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 95 bis 120 Mio. Dollar.Maxeon Solar Technologies sei Mitglied im DER AKTIONÄR Solar Top 10 Index und weise dort aktuell die fünft-höchste Indexgewichtung auf. Ein weitere AKTIONÄR Empfehlung, der Wechselrichter-Anbieter SolarEdge ( ISIN US83417M1045 WKN A14QVM ) sei ebenfalls Mitglied im Index.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Maxeon Solar Technologies-Aktie: