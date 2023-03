Börsenplätze Maxeon Solar Technologies-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Maxeon Solar Technologies-Aktie:

25,36 EUR -1,01% (09.03.2023, 15:16)



NASDAQ-Aktienkurs Maxeon Solar Technologies-Aktie:

27,00 USD +44,00% (08.03.2023, 22:00)



ISIN Maxeon Solar Technologies-Aktie:

US88160R1014



WKN Maxeon Solar Technologies-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Maxeon Solar Technologies-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Maxeon Solar Technologies-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Maxeon Solar Technologies Ltd.:



Maxeon Solar Technologies Ltd. (ISIN: SGXZ25336314, WKN: A2QBJK, Ticker-Symbol: 5QJ, NASDAQ-Symbol: MAXN) entwickelt, produziert und vertreibt ein Portfolio von Solartechnologien. Die Produktlinie des Unternehmens mit Sitz in Singapur umfasst Maxeon-Solarmodule, Performance-Solarmodule und AC-Module. Maxeon Solar Technologies entwickelt, fertigt und verkauft seine Produkte in über 100 Ländern. (09.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Maxeon Solar Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Maxeon Solar Technologies Ltd. (ISIN: SGXZ25336314, WKN: A2QBJK, Ticker-Symbol: 5QJ, NASDAQ-Symbol: MAXN) unter die Lupe.Der Solar-Industrie spiele eine entscheidende Rolle, wenn es darum gehe, die weltweit gesteckten Klimaziele zu erreichen. Die jüngst vorgelegten Unternehmenszahlen aus dem Solar-Sektor hätten durchaus überzeugen können. So auch bei diesem in Singapur ansässigen Solarmodul-Hersteller.Maxeon Solar habe am Mittwoch vor Börsenstart in den USA die Unternehmenszahlen zum vierten Quartal vermeldet. Der Konzern habe die Erwartungen der Analysten beim Umsatz übertroffen. Diese hätten mit einem Umsatz von knapp 316 Millionen US-Dollar gerechnet, tatsächlich erwirtschafte Maxeon knapp 324 Millionen Dollar. Mit 20,1 Millionen Dollar Bruttogewinn habe das Unternehmen die eigene Prognose von minus 1 bis 9 Millionen Dollar übertroffen.Die Konzernführung sei für die Zukunft positiv gestimmt und gehe davon aus, in 2023 ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibung (EBITDA) von 80 bis100 Millionen Dollar erreichen werde.Maxeon Solar gehöre zu den Mitgliedern des AKTIONÄR Solar Top 10 Index . Die Internationale Energieagentur (IEA) gehe davon aus, dass Strom aus Photovoltaik in den nächsten Jahren die fossilen Energieträger ablösen werde. Davon sollten die Unternehmen aus dem Solar Top 10 Index profitieren, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link