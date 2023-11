Tradegate-Aktienkurs Maxeon Solar Technologies-Aktie:

Kurzprofil Maxeon Solar Technologies Ltd.:



Maxeon Solar Technologies Ltd. (ISIN: SGXZ25336314, WKN: A2QBJK, Ticker-Symbol: 5QJ, NASDAQ-Symbol: MAXN) entwickelt, produziert und vertreibt ein Portfolio von Solartechnologien. Die Produktlinie des Unternehmens mit Sitz in Singapur umfasst Maxeon-Solarmodule, Performance-Solarmodule und AC-Module. Maxeon Solar Technologies entwickelt, fertigt und verkauft seine Produkte in über 100 Ländern. (17.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Maxeon Solar Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solarmodul-Herstellers Maxeon Solar Technologies Ltd. (ISIN: SGXZ25336314, WKN: A2QBJK, Ticker-Symbol: 5QJ, NASDAQ-Symbol: MAXN) unter die Lupe.Die Mehrzahl der Solar-Unternehmen liefere eher enttäuschende Unternehmenszahlen ab. Der Solarmodul-Hersteller Maxeon Solar mache dabei keine Ausnahme. Trotz schlechter Ergebnisse bleibe Goldman Sachs jedoch bullisch für die Aktie.Maxeon Solar habe jüngst Unternehmenszahlen vorgelegt, die weit unter den Schätzungen der Analysten gelegen hätten. Zudem sei die Prognose für das vierte Quartal gesenkt worden. Die Reaktion an der Börse sei eindeutig, die Aktie gebe knapp 20% nach.Goldman Sachs-Analyst Brian Lee bleibe dennoch bei seiner Kaufempfehlung, reduziere allerdings das Kursziel um 3 USD auf 18 USD. Auf derzeitigem Kursniveau entspreche das einem Aufwärtspotenzial von 246%. Der Experte rechne damit, dass die Einigung mit Sun Power ein "positiver Katalysator" für die Zukunft sein werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Maxeon Solar Technologies-Aktie: