NASDAQ-Aktienkurs Maxeon Solar Technologies-Aktie:

245,34 USD +1,30% (10.08.2023, 22:00)



ISIN Maxeon Solar Technologies-Aktie:

US88160R1014



WKN Maxeon Solar Technologies-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Maxeon Solar Technologies-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Maxeon Solar Technologies-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Maxeon Solar Technologies Ltd.:



Maxeon Solar Technologies Ltd. (ISIN: SGXZ25336314, WKN: A2QBJK, Ticker-Symbol: 5QJ, NASDAQ-Symbol: MAXN) entwickelt, produziert und vertreibt ein Portfolio von Solartechnologien. Die Produktlinie des Unternehmens mit Sitz in Singapur umfasst Maxeon-Solarmodule, Performance-Solarmodule und AC-Module. Maxeon Solar Technologies entwickelt, fertigt und verkauft seine Produkte in über 100 Ländern. (11.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Maxeon Solar Technologies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solarmodul-Herstellers Maxeon Solar Technologies Ltd. (ISIN: SGXZ25336314, WKN: A2QBJK, Ticker-Symbol: 5QJ, NASDAQ-Symbol: MAXN) unter die Lupe.Vielen grünen Technologieaktien falle es derzeit schwer, mit halbwegs guten Unternehmenszahlen bei Anlegern zu punkten. Egal ob in der Wasserstoff-, Wind- oder Solarbranche, fast überall würden die Finanzergebnisse hinter den Erwartungen des Marktes zurückbleiben. So auch beim Maxeon Solar. Der Solar-Konzern mache die schwächere Nachfrage, das gestiegene Zinsniveau sowie die politischen Störungen in Kalifornien für das enttäuschende Ergebnis verantwortlich. Das Unternehmen habe folglich die Prognose gesenkt.Wie gewonnen so zerronnen - habe die Aktie von Anfang des Jahres bis Mitte Mai knapp 150% zugelegt, notiere der Aktienkurs nach dem Zahlenschock in der Nähe des Jahresanfangsniveaus. Fast alle wichtigen Chartmarken seien gerissen. Herabstufungen seitens der Analysten dürften folgen und dem Kurs weiter zusetzen. Derzeit spreche nichts für ein Investment in dieses Unternehmen, so Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.08.2023)Börsenplätze Maxeon Solar Technologies-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Maxeon Solar Technologies-Aktie:220,95 EUR -1,14% (11.08.2023, 15:15)