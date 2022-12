NYSE-Aktienkurs Maxar Technologies-Aktie:

Kurzprofil Maxar Technologies, Inc.:



Maxar Technologies, Inc. (ISIN: US57778K1051, WKN: A2PBD3, Ticker-Symbol: 2JD, NYSE-Symbol: MAXR) ist ein Unternehmen für Weltraumtechnologie und -aufklärung. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Earth Intelligence und Space Infrastructure. Das Unternehmen bietet seine Lösungen für verschiedene Branchen an, wie z.B. Consumer Mapping, Umwelt, Bergbau, Mobilität und Logistik, Satellitenkommunikation, Telekommunikation, US-Zivilverwaltung, US-Verteidigung, US-Geheimdienste, internationale Zivilverwaltung und internationale Verteidigung und Geheimdienste.







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Maxar Technologies: Die Aktie steigt nach Gerüchten über eine Übernahme - AktiennewsLaut dem "Wall Street Journal" stiegen die Aktien von Maxar Technologies (ISIN: US57778K1051, WKN: A2PBD3, Ticker-Symbol: 2JD, NYSE-Symbol: MAXR) vor der Eröffnung der heutigen Börsensitzung an der Wall Street um mehr als 100%, nachdem die Übernahme des Unternehmens durch den Private-Equity-Fonds Advent bekannt wurde, so die Experten von XTB.Der Preis für die Übernahme betrage 33 Dollar pro Aktie, der Gesamtwert der Übernahme belaufe sich auf fast 4 Milliarden Dollar (bei einer Verschuldung des Unternehmens in Höhe von 6,4 Milliarden Dollar). Maxar sei im Bereich Bildgebung und Satellitenanalyse tätig. Die Lösungen des Unternehmens würden sowohl in der militärischen als auch in der zivilen Industrie eingesetzt. Laut "Wall Street Journal" solle die Übernahme heute Nachmittag bekannt gegeben werden. (News vom 16.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Maxar Technologies-Aktie:47,865 EUR +120,22% (16.12.2022, 14:00)