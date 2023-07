Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Matterport-Aktie:



NASDAQ-Aktienkurs Matterport-Aktie:

3,54 USD +1,72% (12.07.2023, 15:42)



ISIN Matterport-Aktie:

US5770961002



WKN Matterport-Aktie:

A3CVYR



NASDAQ-Symbol Matterport-Aktie:

MTTR



Kurzprofil Matterport Inc.:



Matterport Inc. (ISIN: US5770961002, WKN: A3CVYR, NASDAQ-Symbol: MTTR) ist ein Unternehmen für räumliche Daten. Die dreidimensionale (3D) Datenplattform des kalifornischen Unternehmens ermöglicht es, einen Raum in einen digitalen Zwilling zu verwandeln, der zum Entwerfen, Bauen, Betreiben, Bewerben und Verstehen von Räumen verwendet werden kann. Die Plattform arbeitet mit einer Reihe von 3D-Kameras, 360-Kameras und iPhones, die für die Erfassung von Bedürfnissen entwickelt wurden. (12.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Matterport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Matterport Inc. (ISIN: US5770961002, WKN: A3CVYR, NASDAQ-Symbol: MTTR) unter die Lupe.Das noch sehr junge US-Unternehmen sei ein Anbieter einer dreidimensionalen Datenplattform. Seit Anfang Mai habe die Matterport-Aktie eine rasante Kursentwicklung genommen und knapp 60% zugelegt. Habe die Aktie weiteres Potenzial?Der noch sehr kleine Konzern notiert seit Juli 2021 an der NASDAQ. Mit der hauseigenen Datenplattform würden Räume von Wohnungen, Büros, Hotels, Geschäften bis hin zu Fabriken digitalisiert und damit die Arbeit von Architekten unterstützen.Mitte Juni habe Matterport angekündigt, eine künstliche Intelligenz-Lösung unter dem Namen "Genesis" auf der Datenplattform anzubieten. Damit solle eine Verbesserung der Effizienz im Entscheidungsprozess bei der Immobiliensuche erreicht sowie die Rentabilität von Immobilien-Portfolios gesteigert werden. Die Börse habe die Nachrichten mit einem satten Kursplus von knapp 9% honoriert.Der positive Newsflow bei den Amerikanern seit Mai sei maßgeblich für den Kursanstieg von knapp 60% verantwortlich. Weiter steigende Umsätze gepaart mit dem Bestreben die Kosten zu senken könnten die Matterport-Aktie weiter steigen lassen. Trotzdem sei das Papier nur für sehr spekulative Anleger als Investment geeignet, so Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.07.2023)