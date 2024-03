Börsenplätze Matador Partners Group-Aktie:



CH0042797206



A0Q3W8



SQL



Matador Partners Group AG (ISIN: CH0042797206, WKN: A0Q3W8, Ticker-Symbol: SQL) mit Sitz in der Schweiz ist spezialisiert auf Secondary Private Equity Investments, mit denen die Gesellschaft ein nach Branchen, Regionen und Wirtschaftszyklen breit diversifiziertes Private Equity Portfolio aufgebaut hat. Die Aktie ist an der BX Swiss notiert. (26.03.2024/ac/a/a)



Münster (www.aktiencheck.de) - Matador Partners Group-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Analyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Beratungsunternehmens Matador Partners Group AG (ISIN: CH0042797206, WKN: A0Q3W8, Ticker-Symbol: SQL), senkt aber das Kursziel.Die Secondary-Investments von Matador hätten im letzten Jahr nach unseren Berechnungen eine Rendite von knapp 10 Prozent erzielt, obwohl sich der Markt eher in einem zyklischen Renditetief befunden habe. Das sei aus Sicht von SMC Research ein beachtliches Ergebnis, das über seinen Erwartungen ausgefallen sei. Das Nettoergebnis sei allerdings durch hohe Wechselkursverluste getrübt worden, die der starken Aufwertung des Schweizer Franken geschuldet seien. Das sei mitverantwortlich dafür gewesen, dass das Portfoliovolumen insgesamt unter seinen Schätzungen geblieben sei.Für das laufende Jahr erwarte SMC Research einen deutlichen Anstieg der Erträge (vor Wechselkurseffekten und dem Zinsergebnis) um 58 Prozent auf 5,7 Mio. CHF. Damit habe SMC Research seine Schätzungen gleichwohl abgesenkt und u.a. auf das geringere Portfoliovolumen und die möglicherweise insbesondere in Europa anhaltend schwierigen Rahmenbedingungen reagiert worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link