7,28 EUR -2,41% (11.08.2022, 11:22)



7,18 EUR -5,53% (11.08.2022, 11:23)



DE0005492938



549293



MZX



Die Masterflex Group (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX) ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme für vielfältige Anwendungen in fast allen Industrien. Über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in Deutschland, Europa und der Welt in den unterschiedlichsten Bereichen.



Unter dem Dach der Masterflex Group sind sechs Spezialisten als Markenunternehmen für die verschiedensten Verbindungsanforderungen vereint. Neben Masterflex sind dies Matzen & Timm, Novoplast Schlauchtechnik, Fleima-Plastic, Masterduct und APT. Mit weiteren operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Masterflex Group nahezu weltweit vertreten. (11.08.2022/ac/a/nw)



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Masterflex-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Masterflex SE (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX) unverändert zu kaufen.Masterflex habe gestern starke Finanzkennzahlen für das erste Halbjahr 2022 vorgelegt, die sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig deutlich über unseren Erwartungen lägen.Mit 49,1 Mio. Euro (MONe: 45,5 Mio. Euro) habe der Konzernerlös im ersten Halbjahr um 26,3% yoy gesteigert werden können. Dabei sei angesichts des traditionell eigentlich schwächeren zweiten Quartals nach Erachten der Aktienanalysten von der Montega AG insbesondere der erzielte Q2-Umsatz von 25,2 Mio. Euro (+5,5% qoq; +30,2% yoy) beachtlich und belege das starke operative Momentum des Unternehmens. Zudem habe Masterflex wie bereits im ersten Quartal erneut ein Erlösvolumen deutlich über dem Vor-Corona-Level erzielt (Q2/19: 20,8 Mio. Euro; +21,2%).Gemäß Vorstand hätten nahezu alle adressierten Märkte rund um das klassische Industrie-Schlauchgeschäft (u.a. Maschinenbau, Automotive und Luftfahrt) zu dem erfreulichen Zuwachs beigetragen. Hervorzuheben sei daneben jedoch vor allem der Bereich Medizintechnik, der nach der Corona-bedingt geringeren Nachfrage vor allem in Krankenhäusern während der vergangenen Quartale nun wieder überproportional habe zulegen können, wodurch sein Anteil am Konzernerlös von 17% auf 18% gestiegen sei. Geografisch hätten sich die zentralen Absatzregionen Europa (Umsatzanteil: 75%) und die USA (22%) gleichermaßen positiv entwickelt, während das Asiengeschäft infolge Lockdown-bedingter Werksschließungen stagniert habe.Das bereits erfreuliche Q1-EBIT von 3,0 Mio. Euro habe der Konzern im zweiten Quartal mit 3,7 Mio. Euro nochmals signifikant steigern können (+22,2% qoq; +148,5% yoy). Damit sei per Ende des ersten Halbjahrs (6,7 Mio. Euro) das höchste Ergebnis seit dem Börsengang zu Beginn des Jahrtausends verzeichnet worden. Auch die EBIT-Marge sei im zweiten Quartal mit 14,5% bzw. 13,6% im ersten Halbjahr entsprechend jeweils die höchste seit dem IPO gewesen. Neben Skaleneffekten dank des höheren Umsatzvolumens und dem überproportionalen Wachstum des margenstarken Medizintechnikgeschäfts hätten dabei die umfassend gestiegenen Produktions- und Beschaffungskosten weitreichend an Kunden weitergegeben werden können.Dies würden die Aktienanalysten von der Montega AG in Anbetracht des starken operativen Momentums sowie des per Ende des ersten Halbjahrs erneut gestiegenen Auftragsbestands (27,0 Mio. Euro; +17,9% gegenüber 31.12.21) als konservativ erachten, zumal der CFO im gestrigen Earnings Call bestätigt habe, im Juli mit einem Erlös von über 8 Mio. Euro stark in das zweite Halbjahr gestartet zu sein. Folglich würden sich die Aktienanalysten von der Montega AG wohl wissend um die makroökonomischen Risiken nun etwas über dem oberen Ende der avisierten Korridore positionieren.Masterflex habe seinen operativen Erfolgskurs auch im zweiten Quartal eindrucksvoll fortgesetzt.Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, hält die Aktie von Masterflex auf dem aktuellen Kursniveau für deutlich unterbewertet und bestätigt seine Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel von 13,00 Euro (zuvor: 12,00 Euro). (Analyse vom 11.08.2022)