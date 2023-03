Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Masterflex SE:



Die Masterflex Group (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX) ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme für vielfältige Anwendungen in fast allen Industrien. Über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in Deutschland, Europa und der Welt in den unterschiedlichsten Bereichen.



Unter dem Dach der Masterflex Group sind sechs Spezialisten als Markenunternehmen für die verschiedensten Verbindungsanforderungen vereint. Neben Masterflex sind dies Matzen & Timm, Novoplast Schlauchtechnik, Fleima-Plastic, Masterduct und APT. Mit weiteren operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Masterflex Group nahezu weltweit vertreten. (15.03.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Masterflex-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Masterflex SE (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX) unverändert zu kaufen.Masterflex werde am 31. März den Geschäftsbericht für das vergangene Geschäftsjahr vorlegen und im Rahmen einer CONNECT-Präsentation erläutern. Der Analyst gehe unverändert von einer leichten Übererfüllung der im Oktober erhöhten Prognose und folglich einem sehr starken GJ 2022 aus. 2023 dürfte das Unternehmen aufgrund eines hohen Auftragsbestandes den Wachstumspfad weiterverfolgen und die Profitabilität weiter steigern.Der Analyst gehe unverändert davon aus, dass Masterflex auch in Q4 den Wachstumskurs des GJ 22 habe fortsetzen können. Das von dem Analysten prognostizierte Erlösniveau markiere für den Konzern eine Rekordmarke und liege über der im Oktober erhöhten Prognose von 92,0 bis 96,0 Mio. Euro. Die Übererfüllung sei ein Resultat der stabilen Nachfrage in den adressierten Märkten, allen voran den Sektoren Luftfahrt, Lebensmittel und Medizintechnik. Mit einem EBIT von 10,7 Mio. Euro impliziere der Analyst eine leichte Übererfüllung der Guidance von 9,3 bis 10,5 Mio. Euro.Die EBIT-Marge von 11,0% signalisiere die äußerst erfolgreiche Umsetzung des B2DD-Programms. Das Q4-EBIT dürfte dank Skaleneffekten aus der Geschäftsausweitung leicht positiv ausgefallen sein. Die Profitabilität im Schlussquartal liege üblicherweise durch Bonuszahlungen und weniger Fakturierungstagen unter dem Jahresdurchschnitt und sei in den letzten Jahren sogar leicht negativ ausgefallen, sodass die Marke von 0,2 Mio. Euro als sehr positiv zu werten sei.Die Analysten-Prognosen für das laufende GJ würden angesichts der rückläufigen Entwicklung der Auftragseingänge in der verarbeitenden Industrie optimistisch wirken (Januar: -10,9% yoy; Quelle: Destatis). Im Hinblick auf das Absatzprofil des Unternehmens stimme die Konjunkturunabhängigkeit expandierender Sektoren hingegen optimistisch. So dürfte das operative Geschäft der Luftfahrttochter Matzen & Timm von den gesteigerten Produktionsraten der Flugzeug-OEMs beflügelt werden.Wie in den Vorquartalen dürfte Masterflex auch in Q4 operativ überzeugt haben. Die Wachstumsaussichten des Unternehmens seien trotz eines weiter eingetrübten Umfelds intakt.Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Masterflex-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 15,00 Euro. (Analyse vom 15.03.2023)