Die Masterflex Group (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX) ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme für vielfältige Anwendungen in fast allen Industrien. Über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in Deutschland, Europa und der Welt in den unterschiedlichsten Bereichen.



Unter dem Dach der Masterflex Group sind sechs Spezialisten als Markenunternehmen für die verschiedensten Verbindungsanforderungen vereint. Neben Masterflex sind dies Matzen & Timm, Novoplast Schlauchtechnik, Fleima-Plastic, Masterduct und APT. Mit weiteren operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Masterflex Group nahezu weltweit vertreten. (09.05.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Masterflex-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Masterflex SE (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX) unverändert zu kaufen.Masterflex habe heute Finanzkennzahlen für das Q1 veröffentlicht, die eine eindrucksvolle Fortsetzung des Umsatz- und Ergebniswachstums darlegen würden. Die Nachfrage nach den Schlauch- und Verbindungslösungen scheine trotz einer negativen Konjunkturdynamik ungebrochen. Eine Realisierung der Umsatz- und Ergebnisguidance für das laufende Jahr am oberen Ende zeichne sich nach Erachten des Analysten ab. Er erhöhe seine Prognosen für 2023.Der Jahresauftakt stelle mit einem Konzernerlös von 27,6 Mio. Euro eine Fortsetzung der äußerst dynamischen Umsatzentwicklung in 2022 dar (+15,6% yoy). Alle Segmente hätten zum Top Line-Wachstum beigetragen. Vor allem die Branchenlösungen für die Bereiche Life Science und Halbleitertechnik hätten sich positiv entwickelt. Zudem habe der Konzern von der Erholung der Luftfahrt profitieren können. So habe die auf Produktlösungen für die Luftfahrt spezialisierte Gesellschaft Matzen & Timm einen Quartalserlös von ca. 2,0 Mio. Euro (+20,0% yoy) erzielt. Im Segment Medizintechnik habe ebenso ein deutlich überproportionales Wachstum erzielt werden können, wodurch der Umsatzanteil dieses hochmargigen Produktbereichs auf 19% (Vj.: 18%) angestiegen sei. Neben erfreulichen Volumenzuwächsen dürften auch Preiserhöhungen signifikant zu diesen eindrucksvollen Zahlen beigetragen haben.In Q1 erwirtschafte Masterflex 4,1 Mio. Euro EBIT (+35,2% yoy). Nach Q1 erziele das Unternehmen also bereits ein operatives Ergebnis nahe des FY-Niveau 2021, was das enorme Skalierungspotenzial des Unternehmens unterstreiche. Während der Materialaufwand durch die Weitergabe gestiegener Bezugspreise an Kunden und Skaleneffekte nur unterproportional angewachsen sei (9,1% yoy), seien die betrieblichen Aufwendungen leicht überproportional um 17,4% yoy gestiegen. Der Personalaufwand habe sich in etwa auf Q4-Niveau eingependelt (9,2 Mio. Euro; +14,1% yoy). In Summe habe Masterflex eine EBIT-Marge von 15,0% (+2,2PP yoy) realisiert. Für die verbleibenden Quartale avisiere der Vorstand nur geringfügige Neueinstellungen und in etwa stagnierende sonstige Kosten.Der Analyst gehe davon aus, dass Masterflex auch in den Folgequartalen fortlaufend gute Ergebnisse einfahren könne. Trotz des positiven Kursverlaufs sei die Aktie seines Erachtens gemäß seines DCF-basierten Kursziels noch immer deutlich unterbewertet.Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Masterflex-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 16,00 Euro. (Analyse vom 09.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link