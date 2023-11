Börsenplätze Masterflex-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Masterflex-Aktie:

8,80 EUR 0,00% (08.11.2023, 14:55)



XETRA-Aktienkurs Masterflex-Aktie:

8,80 EUR -0,45% (08.11.2023, 14:37)



ISIN Masterflex-Aktie:

DE0005492938



WKN Masterflex-Aktie:

549293



Ticker-Symbol Masterflex-Aktie:

MZX



Kurzprofil Masterflex SE:



Die Masterflex Group (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX) ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme für vielfältige Anwendungen in fast allen Industrien. Über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in Deutschland, Europa und der Welt in den unterschiedlichsten Bereichen.



Unter dem Dach der Masterflex Group sind sechs Spezialisten als Markenunternehmen für die verschiedensten Verbindungsanforderungen vereint. Neben Masterflex sind dies Matzen & Timm, Novoplast Schlauchtechnik, Fleima-Plastic, Masterduct und APT. Mit weiteren operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Masterflex Group nahezu weltweit vertreten. (08.11.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Masterflex-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Masterflex SE (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX) unverändert zu kaufen.Masterflex habe heute Q3-Finanzkennzahlen veröffentlicht, die eine solide Top Line-Performance im Vergleich zur hohen Vorjahresbasis und gleichzeitig einen kräftigen Ergebnis-Anstieg auf eine weitere Rekord-EBIT-Marge offenbaren würden. Mit Vorlage der Zahlen habe der Vorstand die Guidance bestätigt, die nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG erreichbar sei.Im dritten Quartal habe Masterflex einen Umsatz von 26,2 Mio. Euro erzielt (-2,4% yoy), womit das Unternehmen die Erwartung der Aktienanalysten der Montega AG von 26,0 Mio. Euro erfülle. Auf Neun-Monats-Sicht (79,0 Mio. Euro) habe die Top Line somit also 3,8% yoy über dem sehr starken Vorjahr gelegen. So hätten neben Preissteigerungen vor allem Volumensteigerungen in den konjunkturresistenten Segmenten Luftfahrt, Medizintechnik und Life Science die in 2023 schwächeren zyklischen Endmärkte Automotive und Industrie kompensiert.Im dritten Quartal habe Masterflex ein operatives Ergebnis von 4,2 Mio. Euro erwirtschaftet, was weit über der Erwartung der Aktienanalysten der Montega AG von 2,9 Mio. Euro (11,2%) liege. Die EBIT-Marge von 16,2% stelle einen neuen Rekordwert dar. Diese eindrucksvolle Performance unter Berücksichtigung des eingetrübten Makroumfeldes deute auf ein anhaltendes, sehr gutes Preisniveau hin, welches sich neben den Volumeneffekten der margenstarken Bereiche auch dank der weiterhin erfolgreichen Durchsetzung von Preiserhöhungen im Vergleich zum Vorjahr nochmals verbessert haben dürfte. Zudem habe der inm ersten Halbjahr abgeschlossene Umzug der Tochtergesellschaft APT nicht mehr auf dem Ergebnis gelastet (H1-EBIT-Effekt: -0,9 Mio. Euro).Mit den Q3-Zahlen untermauere Masterflex die hohe Ergebnisqualität, vor allem in den erwähnten Wachstumsmärkten. Die Top Line-Entwicklung sei angesichts des rezessiven Umfeldes ebenfalls positiv zu bewerten und untermauere die sehr gute Marktpositionierung. Diese Aspekte seien mit einer relativen Bewertung von 7,6x EV/EBIT (2024e) nicht angemessen berücksichtigt.Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 16,00 Euro für die Aktie von Masterflex. (Analyse vom 08.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link