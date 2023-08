Börsenplätze Masterflex-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Masterflex-Aktie:





XETRA-Aktienkurs Masterflex-Aktie:





ISIN Masterflex-Aktie:





WKN Masterflex-Aktie: 549293





Ticker-Symbol Masterflex-Aktie: MZX





Kurzprofil Masterflex SE:



Die Masterflex Group (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX) ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme für vielfältige Anwendungen in fast allen Industrien. Über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in Deutschland, Europa und der Welt in den unterschiedlichsten Bereichen.



Unter dem Dach der Masterflex Group sind sechs Spezialisten als Markenunternehmen für die verschiedensten Verbindungsanforderungen vereint. Neben Masterflex sind dies Matzen & Timm, Novoplast Schlauchtechnik, Fleima-Plastic, Masterduct und APT. Mit weiteren operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Masterflex Group nahezu weltweit vertreten. (07.08.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Masterflex-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Masterflex SE (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX) unverändert zu kaufen.Die Masterflex SE werde am 9. August H1-Finanzkennzahlen veröffentlichen, die deutlich von der aktuell vorherrschenden Konjunktureintrübung gezeichnet sein dürften.In Anbetracht eines voraussichtlich schwachen Auftragseingangs im Verlaufe des Q2 gehe Miguel Lago Mascato davon aus, dass das Umsatzniveau den Q1-Auftragseingang von 24,9 Mio. Euro nicht signifikant übertroffen haben dürfte und somit im Jahresvergleich nur eine leichte Steigerung der Top Line verzeichnet habe. Auf H1-Ebene sorge der noch in Q1 verbuchte starke Anstieg von 15,6% yoy für eine deutliche Erlös-Steigerung. Insgesamt dürften Kunden aufgrund hoher Vorratsbestände, die während der langwierigen Lieferkettenverwerfungen in den Vorquartalen massiv ausgeweitet worden seien, ihre Bestellungen in Q2 und im weiteren Jahresverlauf deutlich reduzieren. Der schwache konjunkturelle Ausblick dürfte hier nach Erachten des Analysten ebenfalls belastend wirken. Diesen Eindruck würden auch die zuletzt vermeldeten Auftragseingänge der deutschen Industrie bei Vorleistungsgütern bestätigen, die in Q2 zweistellig rückläufig gewesen seien. Der Analyst prognostiziere einen H1-Auftragseingang von 18 Mio. Euro bzw. rund 6% unter Vorjahr. Der Auftragsbestand für die Folgequartale dürfte sich in diesem Szenario etwa auf 20 Mio. Euro belaufen.In Anbetracht der ins Stocken geratenen Top Line-Entwicklung und deutlichen Steigerungen von Inputpreisen sowie Produktionskosten erwarte der Analyst das Q2-EBIT spürbar unter Vorjahr. Aufgrund des noch äußerst profitablen Q1 liege das EBIT auf H1-Sicht jedoch nur leicht unter dem H1 2022.Masterflex werde in diesem Jahr seinen Wachstumskurs weiter fortsetzen. Trotz der hohen Konjunkturabhängigkeit dürfte MZX dank der gut diversifizierten Kundenstruktur ein solides Geschäftsjahr mit Umsatzwachstum und Margensteigerung verzeichnen.Miguel Lago Mascato, Analyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Masterflex-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 16,00 Euro. (Analyse vom 07.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link