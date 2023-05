Börsenplätze Masterflex-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Masterflex-Aktie:

11,45 EUR +1,78% (10.05.2023, 16:25)



XETRA-Aktienkurs Masterflex-Aktie:

11,45 EUR +1,33% (10.05.2023, 16:25)



ISIN Masterflex-Aktie:

DE0005492938



WKN Masterflex-Aktie:

549293



Ticker-Symbol Masterflex-Aktie:

MZX



Kurzprofil Masterflex SE:



Die Masterflex Group (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX) ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme für vielfältige Anwendungen in fast allen Industrien. Über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in Deutschland, Europa und der Welt in den unterschiedlichsten Bereichen.



Unter dem Dach der Masterflex Group sind sechs Spezialisten als Markenunternehmen für die verschiedensten Verbindungsanforderungen vereint. Neben Masterflex sind dies Matzen & Timm, Novoplast Schlauchtechnik, Fleima-Plastic, Masterduct und APT. Mit weiteren operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Masterflex Group nahezu weltweit vertreten. (10.05.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Masterflex-Aktienanalyse von Analyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Masterflex SE (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX).Nach dem sehr starken Geschäftsjahr 2022 sei Masterflex auch in das laufende Jahr mit einer starken Dynamik gestartet. Im ersten Quartal sei der Umsatz im Vorjahresvergleich um 16 Prozent auf 27,6 Mio. Euro gesteigert worden, wozu nach Unternehmensangaben alle Tochtergesellschaften und alle adressierten Regionen beigetragen hätten.Noch eindrucksvoller sei das Gewinnwachstum ausgefallen: Das EBIT habe sich um mehr als ein Drittel auf 4,1 Mio. Euro erhöht, wodurch die EBIT-Marge auf den Rekordwert von 15 Prozent geklettert sei. Bemerkenswerterweise habe dazu auch eine leicht reduzierte Personalaufwandsquote beigetragen, womit Masterflex die im ersten Quartal vollzogenen Gehaltserhöhungen durch Produktivitätsfortschritte sogar habe überkompensieren können.Auf Basis der guten Zahlen und des komfortablen und weiter erhöhten Auftragsbestandes habe der Vorstand seine Prognose für das Gesamtjahr bestätigt und strebe nach wie vor ein Umsatzwachstum auf 103 bis 110 Mio. Euro sowie ein EBIT zwischen 11 und 14 Mio. Euro an.Bis dahin lautet unser Kursziel aber unverändert 14,00 Euro, was für die Masterflex-Aktie trotz der zuletzt erfreulichen Entwicklung weiter deutliches Kurspotenzial signalisiert und das unveränderte Urteil "buy" rechtfertigt, so Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research. (Analyse vom 10.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link