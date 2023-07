XETRA-Aktienkurs Masterflex-Aktie:

11,25 EUR -1,32% (13.07.2023, 09:05)



ISIN Masterflex-Aktie:

DE0005492938



WKN Masterflex-Aktie:

549293



Ticker-Symbol Masterflex-Aktie:

MZX



Kurzprofil Masterflex SE:



Die Masterflex Group (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX) ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme für vielfältige Anwendungen in fast allen Industrien. Über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in Deutschland, Europa und der Welt in den unterschiedlichsten Bereichen.



Unter dem Dach der Masterflex Group sind sechs Spezialisten als Markenunternehmen für die verschiedensten Verbindungsanforderungen vereint. Neben Masterflex sind dies Matzen & Timm, Novoplast Schlauchtechnik, Fleima-Plastic, Masterduct und APT. Mit weiteren operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Masterflex Group nahezu weltweit vertreten. (13.07.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Masterflex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Masterflex SE (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX) unter die Lupe.Der Gelsenkirchener Spezialist für die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme habe einen Lauf. Nach mehreren Quartalen mit guten Zahlen in Folge stelle das Unternehmen nun die Weichen für die Zukunft. Mit der Strategieerweiterung namens HERO@ZERO starte Masterflex einerseits eine Wachstumsinitiative und ebne zugleich den Weg in die Kreislaufwirtschaft.Masterflex sei auf die bevorstehenden regulatorischen Umwälzungen mit Blick auf die Kreislaufwirtschaft gut positioniert und befinde sich mit der Anpassung des Geschäftsmodells auf dem Weg zu einem "Product-as-a-Service"-Unternehmen. Mit Blick auf die Bewertung komme die Aktie aktuell auf ein KGV von 13 für das laufende Jahr. Gemessen an den Bewertungsrelationen, die zuletzt bei M&A-Transaktionen in der Branche bezahlt worden seien, habe die Masterflex-Aktie trotz der guten Kursentwicklung von knapp 40% im laufenden Jahr noch immer Potenzial nach oben, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.07.2023)Börsenplätze Masterflex-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Masterflex-Aktie:11,15 EUR -1,76% (13.07.2023, 11:28)