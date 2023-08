Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Masterflex SE:



Die Masterflex Group (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX) ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme für vielfältige Anwendungen in fast allen Industrien. Über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in Deutschland, Europa und der Welt in den unterschiedlichsten Bereichen.



Unter dem Dach der Masterflex Group sind sechs Spezialisten als Markenunternehmen für die verschiedensten Verbindungsanforderungen vereint. Neben Masterflex sind dies Matzen & Timm, Novoplast Schlauchtechnik, Fleima-Plastic, Masterduct und APT. Mit weiteren operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Masterflex Group nahezu weltweit vertreten. (09.08.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Masterflex-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Masterflex SE (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX) unverändert zu kaufen.Die Masterflex SE habe heute H1-Finanzkennzahlen veröffentlicht, die die Erwartungen der Aktienanalysten der Montega AG bestätigen und ein anspruchsvolles wirtschaftliches Umfeld offenbaren würden.Im ersten Halbjahr habe Masterflex den Umsatz mit 7,3% yoy in etwa gesteigert wie von den Aktienanalysten der Montega AG erwartet (52,7 Mio. Euro; MONe: 53,6 Mio. Euro). Für das zweite Quartal stelle dies ein Top Line-Niveau von 25,1 Mio. Euro dar (-0,6% yoy), was die starke Q1-Performance nachträglich unterstreiche.Die meisten Tochtergesellschaften hätten zum Erlösanstieg beigetragen. Besonders das Geschäft mit Schlauchlösungen für Anwendungen in der Medizintechnik (Umsatzanteil: 19%; Vj.: 18%) und im Luftfahrtbereich (+1,0 Mio. Euro Umsatzbeitrag; ca.6% des Konzernumsatzes) habe sich sehr positiv entwickelt und jeweils Volumen- und Preissteigerungen verbuchen können. In den zyklischen Absatzsegmenten habe sich das Geschäft aufgrund der konjunkturellen Lage etwas schwächer entwickelt. Bedingt durch die hohe Konzentration von Industriekunden bei der APT GmbH, sei der Umsatz rückläufig gewesen. Hierbei habe zudem der Umzug der Tochtergesellschaft zusätzlich belastet.Ebenfalls schwächer entwickelt habe sich das US-Geschäft. Die Auftragslage im Konzern falle insgesamt etwas besser aus als von den Aktienanalysten der Montega AG erwartet. Nichtsdestotrotz sei hier das insgesamt deutlich eingetrübte Marktumfeld zu erkennen. So habe Masterflex nach 6M über Aufträge im Wert von 22,5 Mio. Euro verfügt (-16,7% yoy; MONe: 20,0 Mio. Euro), was einen Auftragseingang im zweiten Quartal von 21,6 Mio. Euro (-24,0% yoy; H1: 41,0 Mio. Euro; -24,3% yoy) impliziere.Der Vorstand habe im Zuge der Veröffentlichung des H1-Berichtes die Guidance bestätigt (Umsatz: 103 bis 110 Mio. Euro; EBIT: 11 bis 14 Mio. Euro). Umsatzseitig erwarte das Management entgegen den bisherigen Annahmen nun eine Guidance-Erfüllung am unteren Ende des Prognosekorridors. So avisiere man mit Blick auf den im zweiten Halbjahr bisher stabilen Auftragseingang im Industriesegment hier deutliche Wachstumsimpulse gegenüber dem ersten Halbjahr. Zudem verfüge der Vorstand im Bereich Luftfahrt und Medizintechnik über hohe Visibilität bezüglich der anhaltenden Erlösdynamik. Ergebnisseitig dürften die vereinbarten Preiserhöhungen bei Neuaufträgen die Profitabilität verbessern. Zudem würden die Sondereffekte aus dem ersten Halbjahr im Zuge der abgeschlossenen Verlagerung des Hauptsitzes der Tochtergesellschaft entfallen.Die H1-Zahlen lägen im Rahmen der Erwartungen der Aktienanalysten der Montega AG. Masterflex dürfte in 2023 von der guten Wettbewerbsposition und diversifizierten Kundenstruktur trotz eines anspruchsvollen Marktumfeldes profitieren.Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, bekräftigt seine Kaufempfehlung inklusive Kursziel (16,00 Euro) für die Masterflex-Aktie. (Analyse vom 09.08.2023)