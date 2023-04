Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Masterflex Group (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX) ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme für vielfältige Anwendungen in fast allen Industrien. Über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in Deutschland, Europa und der Welt in den unterschiedlichsten Bereichen.



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Masterflex-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Masterflex SE (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX) unverändert zu kaufen.Masterflex habe am Freitag den Geschäftsbericht für das GJ 2022 mit dem bereits bekannten außerordentlich starken Zahlenwerk vorgelegt und die Guidance für das laufende Jahr veröffentlicht, die eine wie von dem Analysten erwartete Fortsetzung des Wachstumskurses impliziere.Die Vorlage des GB bestätige die vorläufig vermeldete starke Erlösentwicklung von 26,8% yoy und ein Umsatzniveau von 100,3 Mio. Euro. So habe der Konzern in allen adressierten Wachstumsmärkten aufgrund einer starken Wettbewerbsposition und den strukturellen Wachstumstreibern wachsen können. Die Umsatzanteile der einzelnen Vertikalmärkte hätten sich laut Vorstand nicht signifikant verschoben, sodass sich die Erlöse in allen Endmärkten in etwa im Rahmen des erzielten Konzernwachstums entwickelt hätten.Regional betrachtet habe der amerikanische Markt ein deutlich überproportionales Umsatzwachstum verzeichnet und repräsentiere 22,0% des Konzernerlöses (Vj.: 18,6%). Die weiteren relevanten Absatzmärkte wie bspw. Brasilien und China hätten sich ebenfalls zufriedenstellend entwickelt. So enthalte das dynamische Wachstum neben einem hohen Preiseffekt auch einen signifikanten Volumeneffekt (MONe: 10% yoy). Mit der Realisierung eines Konzernerlöses von mehr als 100 Mio. Euro erreiche Masterflex diese Erlösschwelle zwei Jahre früher als ursprünglich avisiert.Die sehr dynamische Top Line Entwicklung spiegle sich ebenfalls im EBIT wider und resultiere in einem operativen Ergebnis von 11,4 Mio. Euro (+113,0% yoy; Marge: 11,4%; +4,6 PP yoy). Neben Skaleneffekten hätten vor allem auch Effizienzverbesserungen aus dem B2DD-Programm in hohem Maße zu dieser Performance beigetragen. Der Free Cashflow sei trotz höherer Investitionen als von dem Analysten prognostiziert etwas höher als erwartet gewesen (4,8 Mio. Euro vs. 4,1 Mio. Euro) und veranlasse das Management zu einer Erhöhung der Dividende um 8 ct auf 0,20 Euro.Aktuell zeichne sich keine größere Akquisition ab. Für den Vorstand sei aufgrund der sehr soliden Finanzierungsstruktur (ND/EBITDA 2022: 1,0x) auf dem derzeitigen Bewertungsniveau eine Kapitalerhöhung zur Finanzierung kleinerer Akquisitionen bzw. organischen Wachstums nicht notwendig.Masterflex blicke nach einem Rekordjahr auf eine dynamische Fortsetzung des Wachstumskurses, das vermehrt auch organisch erfolgen solle.Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, bekräftigt seine Kaufempfehlung für die Masterflex-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 16,00 Euro. (Analyse vom 03.04.2023)