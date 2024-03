Tradegate-Aktienkurs Masterflex-Aktie:

Kurzprofil Masterflex SE:



Die Masterflex Group (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX) ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme für vielfältige Anwendungen in fast allen Industrien. Über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in Deutschland, Europa und der Welt in den unterschiedlichsten Bereichen.



Unter dem Dach der Masterflex Group sind sechs Spezialisten als Markenunternehmen für die verschiedensten Verbindungsanforderungen vereint. Neben Masterflex sind dies Matzen & Timm, Novoplast Schlauchtechnik, Fleima-Plastic, Masterduct und APT. Mit weiteren operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Masterflex Group nahezu weltweit vertreten. (13.03.2024/ac/a/nw)



Wie schon in den Vorjahren, habe Masterflex auch für 2023 sehr überzeugende Zahlen vorgelegt. Auf vorläufiger Basis habe der Umsatz zwar nur um ein knappes Prozent auf 101,1 Mio. Euro gesteigert werden können, doch dafür habe das EBIT zweistellig auf 12,6 Mio. Euro zugelegt. Dies entspreche einer Marge von 12,4 Prozent, die somit zum zweiten Mal hintereinander klar im zweistelligen Bereich gelegen habe. Gegenüber dem Jahr 2020, in dem vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie der Tiefpunkt der vorangegangenen Profitabilitätsschwäche erreicht worden sei, habe sich die EBIT-Marge nahezu verdreifacht - und das in einem wirtschaftlichen Umfeld, das von einer Pandemie, von gestörten Lieferketten, dem Ausbruch des Krieges und der Rezession in Deutschland gekennzeichnet gewesen sei.Dieses schwierige Umfeld sei auch an Masterflex nicht spurlos vorübergegangen, doch die dadurch bedingte Schwäche des Geschäfts mit den klassischen Industrien habe durch Zuwächse in anderen Bereichen kompensiert werden können. Diese Diversifikation auf zahlreiche Anwendungen, Branchen und Länder sei ein wichtiges Merkmal des stabilen Geschäftsmodells von Masterflex, das dem Unternehmen im Trend der letzten Jahrzehnte ein starkes und profitables Wachstum ermöglicht habe.Der Analyst gehe davon aus, dass sich dieser Trend auch 2024 und darüber hinaus fortsetze. Die Abbildung dieser Erwartung führe im Modell zu einem fairen Wert von 14,30 Euro je Aktie (zuvor: 13,80 Euro), der somit weit über der aktuellen Börsenbewertung liege, die stark von der konjunkturellen Skepsis geprägt zu sein scheine. Anders seien Bewertungskennzahlen wie ein KGV23 von 11,1 oder ein EV/EBIT (Unternehmenswertwert durch EBIT) von 8,5 für ein stetig wachsendes, hochprofitables Unternehmen nicht zu erklären.