Kurzprofil Masterflex SE:



Die Masterflex Group (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX) ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme für vielfältige Anwendungen in fast allen Industrien. Über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in Deutschland, Europa und der Welt in den unterschiedlichsten Bereichen.



Unter dem Dach der Masterflex Group sind sechs Spezialisten als Markenunternehmen für die verschiedensten Verbindungsanforderungen vereint. Neben Masterflex sind dies Matzen & Timm, Novoplast Schlauchtechnik, Fleima-Plastic, Masterduct und APT. Mit weiteren operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Masterflex Group nahezu weltweit vertreten. (06.07.2023/ac/a/nw)



Sauerlach (www.aktiencheck.de) - Masterflex-Aktienanalyse von "Nebenwerte Journal":Klaus Hellwig, Aktienexperte des Fachmagazins "Nebenwerte Journal", nimmt die Aktie der Masterflex SE (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Trotz der bereits im Vorjahr erkennbaren fundamentalen Fortschritte, die in einem herausfordernden Umfeld erzielt worden seien, sei die Börse im damaligen schlechten Börsenklima zunächst auf Abstand gegangen. Doch je besser die Meldungen der Masterflex SE ausgefallen seien, desto mehr seien die Käufer zurückgekehrt. Als auf das Rekordjahr 2022 ein starkes erstes Quartal gefolgt sei, sei kräftig zugelangt worden, sodass sich der Ausstieg für abgabewillige Aktionäre gelohnt habe.In der laufenden Konsolidierung fällt die Bewertung trotz des weiterhin zweistelligen Kurses wieder deutlich günstiger aus, sodass sich mit Blick auf die vom Vorstand erwartete Entwicklung, die nunmehr bis zum Ende des Jahrzehnts ein Umsatzziel enthält, langfristig angelegte Engagements lohnen dürften, so Klaus Hellwig von "Nebenwerte Journal". (Ausgabe 07/2023)