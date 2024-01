NYSE-Aktienkurs MasterCard-Aktie:

428,27 USD +1,34% (10.01.2024, 22:00)



ISIN MasterCard-Aktie:

US57636Q1040



WKN MasterCard-Aktie:

A0F602



Ticker-Symbol MasterCard-Aktie:

M4I



NYSE-Symbol MasterCard-Aktie:

MA



Kurzprofil MasterCard Inc.



Die MasterCard Inc. (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) ist eine US-amerikanische Kreditkartenorganisation. Als Bindeglied zwischen Geldinstituten, Betrieben, Händlern, Karteninhabern und der öffentlichen Hand fungierend bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Zahlungsdiensten in den Bereichen Kredit, Kontobelastung, Prepaid sowie artverwandte Leistungen an. Dabei agiert das Unternehmen als Franchisegeber, Vermittler und Berater gleichzeitig. Vor allem die Kreditkartentypen MasterCard, Maestro (auf PIN basierend) und Cirrus (Bargeldbezug) zählen zu den weltweit anerkannten und vielgenutzten Kreditkarten. Darüber hinaus sind Transaktions- sowie Support-Services über das Netzwerk im Angebot inbegriffen.



Zu den weiteren Unternehmensaktivitäten zählen auch die Verwaltung und Förderung der Marken durch Werbung, interaktive Programme und Sponsoring-Initiativen sowie die Entwicklung von neuen Technologien. Neben den genannten Bereichen verfügt MasterCard über Know-how in Produktentwicklung, Zahlungstechnologien, Beratung sowie Information. (11.01.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - MasterCard-Aktienanalyse von Oppenheimer:

Oppenheimer stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von MasterCard Inc. (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) hoch.

Selbst bei gedrückten Verbraucherausgaben könnte MasterCard im Jahr 2024 ein Gewinnwachstum von mehr als 11% erzielen, da Kostensenkungen das rückläufige Umsatzwachstum ausgleichen und Rückkäufe zunehmen würden, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Oppenheimer sage, dass sich die Aktie seit ihrem Tiefstand im Oktober 2023 in etwa so entwickelt habe wie der S&P 500. Oppenheimer empfehle, für den Start ins Jahr 2024 Qualität zu kaufen und nicht den hochfliegenden FinTech-Aktien zu den aktuellen Bewertungen nachzujagen.

Oppenheimer hat in einer aktuellen Aktienanalyse die MasterCard-Aktie von "market perform" auf "outperform" hochgestuft und das Kursziel von 510 USD bestätigt. (Analyse vom 11.01.2024)