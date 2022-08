XETRA-Aktienkurs MasterCard-Aktie:

340,45 EUR -0,55% (11.08.2022, 11:00)



NYSE-Aktienkurs MasterCard-Aktie:

353,75 USD +1,99% (10.08.2022)



ISIN MasterCard-Aktie:

US57636Q1040



WKN MasterCard-Aktie:

A0F602



Ticker-Symbol MasterCard-Aktie:

M4I



NYSE-Symbol MasterCard-Aktie:

MA



Kurzprofil MasterCard Inc.



Die MasterCard Inc. (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) ist eine US-amerikanische Kreditkartenorganisation. Als Bindeglied zwischen Geldinstituten, Betrieben, Händlern, Karteninhabern und der öffentlichen Hand fungierend bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Zahlungsdiensten in den Bereichen Kredit, Kontobelastung, Prepaid sowie artverwandte Leistungen an. Dabei agiert das Unternehmen als Franchisegeber, Vermittler und Berater gleichzeitig. Vor allem die Kreditkartentypen MasterCard, Maestro (auf PIN basierend) und Cirrus (Bargeldbezug) zählen zu den weltweit anerkannten und vielgenutzten Kreditkarten. Darüber hinaus sind Transaktions- sowie Support-Services über das Netzwerk im Angebot inbegriffen.



Zu den weiteren Unternehmensaktivitäten zählen auch die Verwaltung und Förderung der Marken durch Werbung, interaktive Programme und Sponsoring-Initiativen sowie die Entwicklung von neuen Technologien. Neben den genannten Bereichen verfügt MasterCard über Know-how in Produktentwicklung, Zahlungstechnologien, Beratung sowie Information. (11.08.2022/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - MasterCard: Glänzende Geschäfte - AktienanalyseDie Geschäfte beim US-Kreditkartenkonzern MasterCard (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker-Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) laufen ungeachtet von Inflations- und Rezessionssorgen weiter glänzend, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Im zweiten Quartal habe der Überschuss um zehn Prozent auf 2,3 Mrd. Dollar zugelegt. Der bereinigte Gewinn je Aktie sei von 1,95 auf 2,56 Dollar gestiegen. Analysten hätten lediglich mit 2,35 Dollar gerechnet. Auch in Sachen Umsatz habe der Konzern die Erwartungen übertroffen. Die Erlöse seien um 21 Prozent auf 5,5 Mrd. Dollar geklettert. Der Marktkonsens sei von 5,26 Mrd. Dollar ausgegangen.Wie schon zu Jahresbeginn habe MasterCard vor allem davon profitiert, dass sich der internationale Reiseverkehr nach dem Einbruch in der Corona-Pandemie erholt habe. So habe das grenzüberschreitende Zahlungsvolumen um 58 Prozent zugenommen. "Der steigende Inflationsdruck hat bisher keine signifikante Auswirkung auf die allgemeinen Konsumausgaben", so MasterCard-Chef Michael Miebach. "Wir werden aber die Lage weiter- hin genau überwachen."An der Börse seien die Quartalszahlen und die Aussagen gut angekommen. Die Aktie habe auf Monatssicht um mehr als neun Prozent zugelegt. Um aus dem seit nunmehr fast zwei Jahren laufenden Seitwärtstrend zwischen rund 320 und 380 Dollar nach oben auszubrechen, fehle aber noch ein gutes Stück. (Ausgabe 31/2022)Börsenplätze MasterCard-Aktie:Tradegate-Aktienkurs MasterCard-Aktie:343,15 EUR +0,10% (11.08.2022, 12:05)