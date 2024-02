NYSE-Aktienkurs MasterCard-Aktie:

460,92 USD +2,60% (01.02.2024, 22:00)



ISIN MasterCard-Aktie:

US57636Q1040



WKN MasterCard-Aktie:

A0F602



Ticker-Symbol MasterCard-Aktie:

M4I



NYSE-Symbol MasterCard-Aktie:

MA



Kurzprofil MasterCard Inc.



Die MasterCard Inc. (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) ist eine US-amerikanische Kreditkartenorganisation. Als Bindeglied zwischen Geldinstituten, Betrieben, Händlern, Karteninhabern und der öffentlichen Hand fungierend bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Zahlungsdiensten in den Bereichen Kredit, Kontobelastung, Prepaid sowie artverwandte Leistungen an. Dabei agiert das Unternehmen als Franchisegeber, Vermittler und Berater gleichzeitig. Vor allem die Kreditkartentypen MasterCard, Maestro (auf PIN basierend) und Cirrus (Bargeldbezug) zählen zu den weltweit anerkannten und vielgenutzten Kreditkarten. Darüber hinaus sind Transaktions- sowie Support-Services über das Netzwerk im Angebot inbegriffen.



Zu den weiteren Unternehmensaktivitäten zählen auch die Verwaltung und Förderung der Marken durch Werbung, interaktive Programme und Sponsoring-Initiativen sowie die Entwicklung von neuen Technologien. Neben den genannten Bereichen verfügt MasterCard über Know-how in Produktentwicklung, Zahlungstechnologien, Beratung sowie Information. (02.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Chicago, IL (www.aktiencheck.de) - MasterCard-Aktienanalyse von Seaport Research Partners:Seaport Research Partners rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von MasterCard Inc. (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) und erhöht das Kursziel.Der US-Kreditkartenkonzern habe ein über den Erwartungen liegendes viertes Quartal verzeichnet und auch eine über den Erwartungen liegende Prognose für das Geschäftsjahr 2024 abgegeben, heiße es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Das Analysehaus erwarte eine weitere Erholung der Verbraucherausgaben, insbesondere außerhalb der USA, in Verbindung mit einer anhaltenden Stärke von MasterCard bei seinen Mehrwertdiensten.Seaport Research Partners hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die MasterCard-Aktie bestätigt und das Kursziel von 475 auf 525 USD angehoben. (Analyse vom 01.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link