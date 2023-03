Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Daten zu den US-Hausverkäufen für Februar wurden heute um 15:00 Uhr veröffentlicht und es stellte sich heraus, dass sie massiv übertroffen wurden, so die Experten von XTB.



Die Daten hätten bei 4,58 Millionen gelegen, gegenüber 4,00 Millionen im Januar und deutlich über den vom Markt erwarteten 4,20 Millionen. Die Veröffentlichung habe einen Anstieg an den Aktienmärkten ausgelöst, wobei der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) ein neues Tageshoch bei 4.030 Punkten erreicht habe. Der USD hingegen sei verhalten gewesen und EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) habe sich in den ersten Minuten nach der Veröffentlichung kaum bewegt. (21.03.2023/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



mehr >