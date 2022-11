Während YouTube sowie Meta kürzlich Einbußen bei ihren Werbeeinnahmen hätten hinnehmen müssen, habe hier Amazon seine Wachstumsrate während des Quartals auf 30 Prozent erhöhen können. "Amazon hat eindeutig einen bedeutenden Marktanteil gewonnen. Natürlich stehen die Gewinnspannen dennoch unter Druck und insgesamt verlangsamt sich das Umsatzwachstum, aber Amazon ist ein Aktiengewinner in der ständig wachsenden digitalen Werbebranche. Trotz der schwachen Prognosen für das nächste Quartal können die langfristigen Aussichten optimistisch gesehen werden", wisse Strauss-Frank. Und auch wenn Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) mit dem Tech-Meltdown zu kämpfen habe und die durchschnittlichen Schätzungen von einem Umsatzwachstum von lediglich sieben Prozent im Geschäftsjahr 2023 ausgehen würden, solle dieses 2024 bei bereits 17 Prozent liegen. Strauss-Frank dazu: "Die Microsoft-Aktien werden wieder steigen, weil sich der Konzern in den Bereichen Software, Spiele und Cloud enorme Wettbewerbsvorteile sichern konnte." Weil die Big Player hohe Eintrittsbarrieren geschaffen hätten, könnten sie sich also trotz des trüben Wirtschaftsausblicks eher in Sicherheit wiegen.



Das Beispiel Meta verdeutliche die Komplexität des aktuellen Standpunktes der Tech-Branche. Denn inmitten eines der schwierigsten makroökonomischen Umfelder befinde sich der Facebook-Konzern in einer Umstrukturierung: Vom Web2.0 zum Web3.0 und das während Pandemie, Krieg und Inflation. "Der Markt versteht das Konzept Metaverse noch nicht vollständig. Bereits jetzt wird aber enorm viel in seinen Ausbau investiert, sodass auch der Ausblick auf 2023 ein Schock für Anleger ist. Denn obwohl Meta für das dritte Quartal einen unerwartet hohen Umsatz von 27,7 Milliarden Dollar vermeldete, lassen steigende Betriebskosten und Währungsschwankungen den Nettogewinn sinken. Und trotz des Umsatzrückgangs prognostiziert der Konzern für das nächste Jahr Ausgaben in Höhe von 96 bis 101 Milliarden Dollar", informiere die Expertin.



So habe der Investor Brad Gerstner in einem offenen Brief Ende Oktober nicht nur gefordert, dass das Unternehmen die Ausgaben für den Metaverse-Ausbau deutlich herunterschrauben solle, sondern auch einen Personalabbau um 20 Prozent. Nun, nachdem im vergangenen Jahr 15 Milliarden Dollar in die virtuelle Realität geflossen seien, habe der Konzern besagte 11.000 Mitarbeiter und somit 13 Prozent der Belegschaft gekündigt. Doch Strauss-Frank könne Meta-Anleger beruhigen: "Obwohl Zuckerbergs steigende Kosten beängstigend sind, könnten aggressive Investitionen während der Rezession in ein paar Jahren solide Rendite erbringen - sollte sich das Metaverse-Konzept als tragfähig erweisen. Denn der Markt wird in den nächsten zehn Jahren womöglich rund 30 Billionen Dollar wert sein." Zumal der Konzern mit einem Nettobarguthaben von rund 31 Milliarden Dollar in keine baldigen Liquiditätsprobleme geraten sollte.



Dass die Branche keineswegs in ihrer Gänze dem Untergang geweiht sei, verdeutliche Strauss-Frank: "Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) gilt am Markt als Cashflow-King. Diesen Status konnte der Konzern zuletzt mit einem Quartalsgewinn von 20 Milliarden Dollar beibehalten - das ist ein Anstieg von 51% gegenüber dem Vorjahr. Die wirtschaftlichen Bedingungen sind zwar gerade schwierig, aber Apple verzeichnet weiterhin gute Umsätze und kann dementsprechend eine solide langfristige Investition darstellen."



Das derzeitige Phänomen bei den großen Technologiewerten sei laut Strauss-Frank ein Spiegelbild dessen, was auf dem gesamten Aktienmarkt passiere. Denn aufgrund zyklischer Bedenken hinsichtlich einer möglichen Rezession seien die Aktienkurse dutzender Qualitätsaktien mit steigenden Gewinnen in diesem Bärenmarkt des Jahres 2022 gefallen. Strauss-Frank ergänze: "Das ist gar nicht so ungewöhnlich, denn genau das passiert in regelmäßigen Abständen: Etwa einmal pro Jahrzehnt beginnen Anleger, sich wegen einer möglichen Rezession zu sorgen. Dann fallen die Kurse von Qualitätsaktien, aber die Gewinne der Unternehmen steigen weiter. Anleger, die diese Aktien dann bei einem Kursrückgang kaufen, können langfristig hohe Gewinne erzielen - weil Technologieunternehmen in der Lage sind sich schnell zu erholen, wenn eine neue Phase des Marktwachstums einsetzt." (21.11.2022/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Mit über 11.000 Mitarbeitern erreicht die Facebook-Mutter Meta (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX) einen neuen Massenkündigungs-Rekord, so die Experten der Investmentplattform Freedom Finance.Habe bei Twitter in den letzten Wochen ein regelrechtes Entlassungschaos geherrscht, nehme auch Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) mit der Streichung rund 10.000 Jobs den möglicherweise größten Stellenabbau bisher vor. Die Gründe seien multipel: Technologieunternehmen seien die Pandemiegewinner schlechthin gewesen, weil sich das Leben vieler durch diverse Lockdowns ins Internet verlagert habe. Die Teuerung stelle Unternehmen nun aber vor Liquiditätsengpässe und sie würden ihre Werbeausgaben reduzieren. Auch ideologische Umbrüche, wie Mark Zuckerbergs Investitionen in das Metaverse, hätten dafür gesorgt, dass die Meta-Aktie eingebrochen sei. Weil virtuelle Realitäten für den Großteil der Anleger noch nicht greifbar seien und insbesondere in akuten Krisen eine geringe Priorität einnähmen. Doch lange habe Zuckerberg an seiner Vision festgehalten, bis der Druck der Investoren zu groß geworden sei."Technologieunternehmen, die im Vergleich zu anderen Branchen überdurchschnittlich schnell wachsen, leiden nun unter den hohen Zinsen, weil ihre Aktien in der Erwartung höherer künftiger Erträge gehandelt werden. Dieses Risiko wollen viele Anleger in einem turbulenten wirtschaftlichen Umfeld normalerweise nicht eingehen", erkläre Strauss-Frank von Freedom Finance Europe. Dennoch biete die derzeit erhöhte Volatilität eine Chance für langfristige Anleger, weil insbesondere die FAAMG-Unternehmen (Facebook, Apple, Amazon, Microsoft und Google) auch in Zukunft Wachstumsaussichten hätten und in ihren Märkten führend sein würden. Anleger sollten jedoch in der aktuellen Situation nicht neu einsteigen, wie Strauss-Frank rate: "Die Quartalsberichte der Giganten spiegeln die schwierige wirtschaftliche Lage vor dem Hintergrund der anhaltenden Straffung der FED wider und Investoren sollten für einen Einstieg in den Tech-Sektor auf eine deutliche Änderung des Zinssatzes warten."