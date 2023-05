Mehr Aufträge in Sicht



"Die gute Nachricht ist jedoch, dass 40 Prozent unserer befragten Mitglieder davon ausgehen, dass sich ihre Aufträge in den kommenden Monaten erhöhen werden", ergänzt der VDMA-Büroleiter. 31 Prozent der Unternehmen erwarten dabei steigende Aufträge aus dem Ausland. Eine Stimmungsaufhellung ist insbesondere unter den Unternehmen der Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinenindustrie zu verzeichnen, die stark vom Konsum abhängig sind. Ein weiterer Lichtblick sind die Holzbearbeitungsmaschinen, deren Geschäftseinschätzung sich ebenfalls positiv entwickelt.



"Die Pandemie ist in China endgültig vorbei, dennoch gibt es weiter Herausforderungen für die Unternehmen vor Ort", so Claudia Barkowsky, Büroleiterin des VDMA in Peking.



Deutliche Verbesserung bei den Bremsfaktoren erkennbar



In der aktuellen Frühjahrsbefragung gaben 29 Prozent der befragten Unternehmen an, dass sie sich mit wirtschaftlichen Bremsfaktoren konfrontiert sehen. Vor einem halben Jahr sahen dies noch 70 Prozent der VDMA-Mitglieder so. "Die Pandemie ist in China endgültig vorbei, dennoch gibt es weiter Herausforderungen für die Unternehmen vor Ort", sagt Claudia Barkowsky, Büroleiterin des VDMA in Peking. "Die schwache Auftragslage senkt die Stimmung", ergänzt sie. 19 Prozent der befragten Mitglieder gaben an, dass sie zurzeit kaum Aufträge erhalten.



Hinzu kommt die geringe Investitionsbereitschaft der Kunden, die von 17 Prozent der Mitglieder in China angegeben wird. Eine starke Verbesserung der Wahrnehmung gab es bei der Beschaffung von Rohstoffen. Im Herbst 2022 waren noch 29 Prozent der befragten Mitglieder von Schwierigkeiten bei der Rohstoff- und Materialbeschaffung betroffen. Im Frühjahr 2023 sind es nur noch 5 Prozent der Unternehmen. Die Situation bei den Fachkräften hat sich ebenfalls deutlich gebessert. Hier geben nur noch 4 Prozent Störfaktoren an, das sind 9 Prozentpunkte weniger als noch vor sechs Monaten.



Hoffen auf den Konsum



Im vergangenen Jahr hatten die VDMA-Mitglieder in China ein Umsatzwachstum von 5 Prozent erreicht. Die Prognose der Umfrageteilnehmer im Frühjahr 2023 liegt mit plus 6 Prozent leicht darüber. Diese Wachstumswerte liegen erheblich unter denen aus vorherigen Umfragen. Sollte aber der Konsum in China ins Rollen kommen und die Investitionslust wieder steigen, könnten auch einige Fachzweige des Maschinen- und Anlagenbaus davon profitieren. Manche Branchen, wie zum Beispiel Roboter und Automatisierung, befinden sich jedoch in einer Abwärtsbewegung, da in den vergangenen 18 Monaten bereits viel Geld in die Automobilbranche investiert wurde.



Hinzu kommt, dass der Verkauf von Fahrzeugen ins Stocken geraten ist. Trotz der derzeitigen Niedrigpreise, vor allem bei Elektrofahrzeugen, sind die Verkaufszahlen rückläufig. Im ersten Quartal 2023 wurden in China insgesamt 5 Millionen Fahrzeugeinheiten (Verbrenner und Batterie) verkauft, das ist ein Minus von 7,3 Prozent. "Die erhoffte schnelle Erholung der Wirtschaft lässt noch auf sich warten. Trotz Überwindung der Pandemie hat der Maschinenbau in China einen holprigen Start hingelegt. Wir hoffen auf eine stärkere zweite Jahreshälfte", resümiert Daniel Yoo. (Pressemitteilung vom 16.05.2023) (18.05.2023/ac/a/m)







