NASDAQ-Aktienkurs Marvell Technology-Aktie:

85,06 USD +4,53% (07.03.2024)



ISIN Marvell Technology-Aktie:

US5738741041



WKN Marvell Technology-Aktie:

A3CNLD



Ticker-Symbol Marvell Technology-Aktie:

9MW



NASDAQ-Symbol Marvell Technology-Aktie:

MRVL



Kurzprofil Marvell Technology Inc.:



Marvell Technology Inc. (ISIN: US5738741041, WKN: A3CNLD, Ticker-Symbol: 9MW, NASDAQ-Symbol: MRVL) hat sich auf die Entwicklung und Vermarktung von integrierten Kommunikations- und Speicherschaltungen für Hersteller von Hochgeschwindigkeitsnetzwerken, Festplatten und Unterhaltungselektronik spezialisiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Santa Clara im US-Bundesstaat Kalifornien. (08.03.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Marvell Technology-Aktienanalyse von Cantor Fitzgerald:Die Analysten von Cantor Fitzgerald heben in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Marvell Technology Inc. (ISIN: US5738741041, WKN: A3CNLD, Ticker-Symbol: 9MW, NASDAQ-Symbol: MRVL) an.Cantor Fitzgerald sei auf einen Gewinnrückgang vorbereitet gewesen, der von den eher zyklischen Geschäftsbereichen von Marvell verursacht worden sei, aber das Ausmaß sei eindeutig eine Überraschung gewesen. Obwohl eine schnelle Erholung unwahrscheinlich sei und dies die Ertragskraft von Marvell bis weit in CY25 hinein belasten dürfte, sei die Wachstumsstory intakt, und Marvell arbeite weiterhin an zusätzlichen 5nm-Designs und beschäftige sich mit 3nm-Möglichkeiten im Rechenzentrum. Cantor Fitzgerald sei ein Käufer bei Aktienschwäche.Die Analysten von Cantor Fitzgerald stufen die Marvell Technology-Aktie weiterhin mit "overweight" ein. Das Kursziel werde von 80,00 auf 85,00 USD erhöht. (Analyse vom 08.03.2024)Börsenplätze Marvell Technology-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Marvell Technology-Aktie:74,82 EUR -3,82% (08.03.2024, 15:04)