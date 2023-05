Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Marvell Technology Ltd.:



Marvell Technology Group Inc. (ISIN: US5738741041, WKN: A3CNLD, Ticker-Symbol: 9MW, NASDAQ-Symbol: MRVL) hat sich auf die Entwicklung und Vermarktung von integrierten Kommunikations- und Speicherschaltungen für Hersteller von Hochgeschwindigkeitsnetzwerken, Festplatten und Unterhaltungselektronik spezialisiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Santa Clara im US-Bundesstaat Kalifornien. (31.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Marvell Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Marvell Technology-Aktie (ISIN: US5738741041, WKN: A3CNLD, Ticker-Symbol: 9MW, NASDAQ-Symbol: MRVL) unter die Lupe.NVIDIA sei am Dienstag zwischenzeitlich in den elitären Club der Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 1 Billion Dollar aufgenommen worden. Bisher hätten eine derartige Bewertung lediglich Tech-Giganten wie Apple, Alphabet und Microsoft erreicht. NVDIA sei in diesem Jahr dank des Rückenwinds rund um KI in der Spitze um über 200 Prozent gestiegen.Der Chiphersteller bleibe aller Voraussicht nach einer der größten Gewinner im KI-Wettrüsten. Wall Street-Analysten jedoch würden noch ein anders Unternehmen extrem gut positioniert sehen: Marvell Technology."Es waren die KI-Kommentare, die die Flammen schürten", habe Barclays-Analyst Blayne Curtis letzte Woche in einer Kundenmitteilung geschrieben und sich dabei auf den letzten Quartalsbericht von Marvell bezogen. Curtis habe hinzugefügt, dass Marvell Technology einen "sicheren Weg" für Investoren darstelle, ihre Portfolios der neuesten KI-Welle "auszusetzen", auch wenn das langfristige Potenzial und Ausmaß der KI unklar bleibe.Vivek Arya, Analyst der Bank of America, habe die Chip-Aktie in einer kürzlich veröffentlichten Notiz als einen "unterschätzten" KI-Nutznießer bezeichnet. Er habe hinzu gefügt, dass die Nachfrage nach generativer KI die mehrjährige Nachfrage nach kundenspezifischem Silizium ankurbeln und die "technologische Aktualisierungsrate" für notwendige Netzwerklösungen beschleunigen dürfte. In Anbetracht der wachsenden KI-Nachfrage habe Arya sein Kursziel auf 70 Dollar erhöht.Malik habe hervorgehoben, dass Marvell Technology davon ausgehe, dass der KI-Umsatz in diesem Jahr 200 Millionen US-Dollar erreichen werde, der 2024 auf mehr als 400 Millionen US-Dollar klettern solle, bevor sich dieser 2025 erneut verdoppeln sollte. "Alles in allem wird erwartet, dass der KI-Umsatz von MRVL von GJ23 bis GJ25 mit einem CAGR von 100 Prozent wachsen wird", so Malik.Die Analysten seien sich einig: Diejenigen, die den jüngsten Kursanstieg von NVIDIA verpasst hätten, sollten in Erwägung ziehen, ihr Geld in einen übersehenen Nutznießer der künstlichen Intelligenz zu stecken: Marvell Technology. Anleger platzieren ein erstes Kauflimit bei 50 Dollar, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.05.2023)