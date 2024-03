NASDAQ-Aktienkurs Marvell Technology-Aktie:

Kurzprofil Marvell Technology Inc.:



Marvell Technology Inc. (ISIN: US5738741041, WKN: A3CNLD, Ticker-Symbol: 9MW, NASDAQ-Symbol: MRVL) hat sich auf die Entwicklung und Vermarktung von integrierten Kommunikations- und Speicherschaltungen für Hersteller von Hochgeschwindigkeitsnetzwerken, Festplatten und Unterhaltungselektronik spezialisiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Santa Clara im US-Bundesstaat Kalifornien. (12.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Marvell Technology-Aktienanalyse von Morgan Stanley:Die Analysten von Morgan Stanley stufen die Marvell Technology-Aktie (ISIN: US5738741041, WKN: A3CNLD, Ticker-Symbol: 9MW, NASDAQ-Symbol: MRVL) weiterhin mit "equal-weight" ein und senken das Kursziel von 84 USD auf 71 USD.Das Unternehmen habe mit seinen Umsätzen 16% unter dem Konsens gelegen. Obwohl die kurzfristigen Erwartungen niedrig gewesen seien, sei das Ausmaß des Rückstands im April überraschend gewesen - laut den Analysten sollte dies der Tiefpunkt sein. Dennoch gab die Aktie im nachbörslichen Handel nur die Gewinne der letzten beiden Tage wieder ab, und die anhaltende Zyklizität und die hohe Bewertung "begrenzen unseren Enthusiasmus", so die Analysten von Morgan Stanley.Die Analysten von Morgan Stanley haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "equal-weight"-Rating für die Marvell Technology-Aktie bestätigt. (Analyse vom 08.03.2024)Börsenplätze Marvell Technology-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Marvell Technology-Aktie:65,93 EUR -0,50% (12.03.2024, 17:07)