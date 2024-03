NASDAQ-Aktienkurs Marvell Technology-Aktie:

72,50 USD -0,33% (12.03.2024, 15:04)



US5738741041



A3CNLD



9MW



MRVL



Marvell Technology Inc. (ISIN: US5738741041, WKN: A3CNLD, Ticker-Symbol: 9MW, NASDAQ-Symbol: MRVL) hat sich auf die Entwicklung und Vermarktung von integrierten Kommunikations- und Speicherschaltungen für Hersteller von Hochgeschwindigkeitsnetzwerken, Festplatten und Unterhaltungselektronik spezialisiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Santa Clara im US-Bundesstaat Kalifornien. (12.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Marvell Technology-Aktienanalyse von Argus Research:

Die Analysten von Argus Research erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Marvell Technology Inc. (ISIN: US5738741041, WKN: A3CNLD, Ticker-Symbol: 9MW, NASDAQ-Symbol: MRVL).

Das Rechenzentrumsgeschäft des Unternehmens gewinne durch die künstliche Intelligenz an Dynamik, auch wenn sich die Nachfrage der Unternehmen nur langsam erhole und die Ausgaben der Netzbetreiber nach einer längeren Wachstumsphase zurückgegangen seien, so die Analysten. Argus füge jedoch hinzu, dass Marvell trotz der aktuellen makroökonomischen Volatilität für eine verstärkte Dynamik im Bereich KI und eine Erholung in anderen Schlüsselmärkten positioniert sei.

Die Analysten von Argus Research bewerten die Marvell Technology-Aktie weiterhin mit "buy". Das Kursziel werde von 75,00 auf 95,00 USD gesteigert. (Analyse vom 12.03.2024)

Tradegate-Aktienkurs Marvell Technology-Aktie:
66,13 EUR -0,20% (12.03.2024, 15:33)